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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصائب قوم عند قوم فوائد.. الغيابات تضرب منتخب الأردن قبل مواجهة مصر

منتخب الأردن
منتخب الأردن

كشف تقرير صحفي، عن غيابات منتخب الأردن أمام مصر، في المباراة المقرر لها، اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساء، على ستاد الجنوب، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب.

وذكرت صحيفة “الملاعب” الأردنية، أن منتخب الأردن سيفقد خدمات الثلاثي يزن العربي ومحمد الدميري وأحمد سريرة أمام مصر للإصابة، بينما يغيب الثنائي أنس العوضات ومهند خير الله أيضا، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

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وأضافت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يجري الجهاز الفني لمنتخب الأردن تعديلات في خط الدفاع، بالدفع بالرباعي عبد الله ديارا وهاني الحوراني وإحسان حداد ومحمد أبو حشيش.

تاريخ مواجهات مصر والأردن:

 

- تقابل منتخبا مصر والأردن في 6 مباريات بين ودية ورسمي

-وخلال ثلاث مباريات رسمية نجح منتخب مصر في الفوز على الأردن بنتيجة هدفين دون رد وذلك في البطولة العربية عام 1988

- وفي عام 1992 بالبطولة العربية تعادل منتخب مصر مع الأردن بهدف لكل منهما وفي نفس العام تعادلا بدورة الالعاب العربية .

أما في المواجهات الودية بواقع ثلاث مباريات لعب منتخب مصر للمرة الأولي أمام الأردن عام 1974 وفاز الفراعنة بنتيجة خمسة أهداف دون رد .

- والتقي الفريقين وديا عام 1981 بالقاهرة وحقق الفراعنه الفوز بنتيجة 3-1 وهي نفس النتيجة في المواجه الودية الاخيرة بينهما .

واحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته، بعد تعادله أمام منتخب الجزائر في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ولكن الفراعنة حسموا الصدارة بفضل قانون اللعب النظيف.

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