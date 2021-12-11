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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيئة الدواء: حقنة البرد الشعبية تضرب الجهاز المناعى وتحدث خللا بوظائف الكلى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حذر حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء لشؤون التوعية الدوائية، من تناول حقن البرد الشعبية التي يقبل عليها عدد من المواطنين خلال موسم الشتاء من كل عام.

وناشد حمادة شريف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، المواطنين بتناول فاكسين الأنفلونزا وخصوصا كبار السن للوقاية من نزلات البرد وليس هذه الحقن.

وأوضح معاون رئيس هيئة الدواء لشؤون التوعية الدوائية، أن الحقنة الشعبية مضرة لأن بها مادة الكورتيزون التي "تضرب الجهاز المناعي وترفع مستوى السكر في الدم وكذلك مستوى الضغط وهي مسكن في الوقت ذاته، ومعروف أن المسكنات مضرة لأنها تؤدي إلى خلل في وظائف الكلى ومشاكل في المعدة".

وشدد حمادة شريف، على ضرورة الحصول على تشخيص الطبيب قبل تعاطي أي أدوية، منوهاً بأن شرب المياه بكميات كثيرة من أهم مقويات جهاز المناعة، وليس تعاطي الأدوية.

حمادة شريف هيئة الدواء البرد الجهاز المناعي فاكسين الأنفلونزا كبار السن

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