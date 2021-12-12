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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل جنازة ودفن الفنان محمد عبد الحليم

صدى البلد

تقام  صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمد عبد الحليم ظهر اليوم الأحد ، والدفن بمقابر العائلة بالدراسة، حسبما قد أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ "صدى البلد".

وكان قد أعلن الفنان منير مكرم  عن وفاة الفنان محمد عبد الحليم،  عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، وكتب مكرم: «الدوام لله.. وفاة الفنان محمد عبد الحليم».

ونرصد أبرز المعلومات عن الراحل.

- تميز فى أداء اﻷدوار الثانوية فى اﻷعمال الفنية المختلفة.
- شارك فى العديد من المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات والأفلام السينمائية. 

- بدأ حياته الفنية فى أواخر السبعينيات عندما اختاره المخرج عبدالرحمن الخميسى ليشارك بفيلمه "زهرة البنفسج" فى عام 1977، وبعدها انطلق مشواره الفني.


- من أهم أعماله "دموع فى عيون وقحة" ، "شيخ العرب همام".  

وفاة محمد عبد الحليم.. معلومات لا تعرفها عن الراحل

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- قدم 324 عملا خلال مشواره الفنى، من أبرزها " بين عالمين، وبيت السلايف، رمضان كريم، لاعلي سعر، أزمة نسب، وليالي الحلمية ٦


- عانى الفنان محمد عبدالحليم من الأمراض الطبيعية المرتبطة بالسن، ومنها آلام العظام، التي استدعت سيره بعكاز.
- كان آخر أعماله مسلسل "اللعبة ليفل الوحش"، حيث ظهر في مشهد مع الفنان هشام ماجد والفنان أحمد فتحي في دور شرفي وجسد شخصية "جد جد مازو" وتوفى بالعمل.
 

صلاة الجنازة ليالي الحلمية اشرف زكي منير مكرم مقابر العائلة الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية محمد عبد الحليم

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