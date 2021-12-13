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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تكشف مواصفات تابلت Galaxy Tab A8 الأرخص.. صور

سامسونج تكشف مواصفات
سامسونج تكشف مواصفات تابلت Galaxy Tab A8 الأرخص على الإطلاق

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، مواصفات جهاز التابلت الأرخص Galaxy Tab A8 ، والذى تعتزم الشركة إطلاقه في بداية العام المقبل 2022، كما يعتبر التابلت هو الأرخص على الإطلاق من سامسونج كما يتميز بعدد من المواصفات الكبيرة.

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن تابلت سامسونج Galaxy Tab A8 تستهدف الفئة المتوسطة والشبابية حيث سيبلغ سعره حوالي 260 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 4 آلاف جنيه مصري، وذلك لأصغر نسخة. 

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Samsung Galaxy Tab A8 2021
تابلت سامسونج Galaxy Tab A8


وسيأتى تابلت سامسونج Galaxy Tab A8 بشاشة قياس 10.5 بوصة، من نوع LCD ، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ودقة 1920 × 1200 بيكسل ، مع 4 ألوان هي الذهبى والرمادى والفضى والوردى، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

Samsung Galaxy Tab A8 2021
تابلت سامسونج Galaxy Tab A8

وسيقدم تابلت سامسونج Galaxy Tab A8 كاميرا أمامية لتصوير السيلفي بدقة 5 ميجابكسل، كما ستكون الكاميرا الخلفية عبارة عن كاميرا بدقة 8 ميجابكسل بدون فلاش، مع نظام مكبرات صوت رباعية.

Samsung Galaxy Tab A8 2021
تابلت سامسونج Galaxy Tab A8

وسيصدر تابلت سامسونج Galaxy Tab A8 مع خيارات سعة 3 و4  جيجابايت رام  من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين داخلى  32 و 64  و 128 جيجابايت مع نظام التشغيل Android 11 OS وواجهة المستخدم One UI 3.0 للسوفت وير.

Samsung Galaxy Tab A8 2021
تابلت سامسونج Galaxy Tab A8

وسيحتوى تابلت سامسونج Galaxy Tab A8 على بطارية بسعة 7000 آلاف  مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، مع معالج من نوع Unisoc T618، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED ، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

 

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