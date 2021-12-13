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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من سيميوني عقب هزيمة أتليتكو أمام الريال في ديربي مدريد بالليجا

سيميوني
سيميوني

علق  دييجو سيميوني  عبر وسائل الإعلام بعد هزيمة فريقه أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد في الديربي الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو.

وحسم ريال مدريد الدربي بالفوز على أتليتكو مدريد بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنبابيو في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني عن الجانب الدفاعي: "علينا التحسين في جميع الجوانب، الأخطاء جماعية، بشكل جماعي سنسعى لمواصلة العمل بهدوء، ولا داعي للاندفاع، نفكر في المباراة الصعبة ضد إشبيلية".

وأضاف مدرب أتلتيكو مدريد: "القوة في كرة القدم هي أهم شيء وريال مدريد يمر بفترة من القوة المطلقة، عندما يسجلون تتغير اللعبة، في الهجمة المرتدة انتهزوا الفرصة للتسجيل وفازوا بشكل عادل".

وواصل سيميوني: "لقد أتينا من جهد ذهني قوي للغاية في البرتغال (أمام بورتو بدوري الأبطال)، بعد الهدف، سلكت المباراة مسارًا آخر ولو تعادلنا لكانت مختلفة".

واستطرد بشأن هدف أسينسيو: "الهدف الثاني ينتهي بإيذاءك، لقد أعطوا كل ما لديهم، إنهم يعملون بشكل جيد، البطولة طويلة، علينا أن ننظر إلى الأقرب في الدوري ونواصل مباراة تلو الأخرى".

وعن أداء ريال مدريد، أكد سيميوني: "إنهم يلعبون كرة القدم التي أحبها، بشكل جيد مع انتقالات جيدة للغاية، إنهم يقومون ببطولة جيدة للغاية".

دييجو سيميوني أتلتيكو مدريد ريال مدريد سانتياجو برنابيو سانتياجو برنبابيو الدوري الإسباني

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