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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شانجان UNI-K تخطف الأنظار في معرض جدة الدولي.. صور

شانجان UNI-K تخطف
شانجان "UNI-K" تخطف الانظار بمعرض جده الدولي

خطفت السيارة شانجان "UNI-K" أنظار متابعيها من داخل معرض جده للسيارات، نسبة إلى تصميمها المبهر من فئة الكروس أوفر مع اللمسات الرياضية الخارجية، بالاضافة إلى التقنيات الداخلية ، حيث ظهرت تلك النسخة للمرة الاولى في العام الماضي 2020، من داخل معرض بكين الدولي للسيارت، لتواصل تألقها مرة ثانية داخل الاراضي السعودية.

مواصفات السيارة شانجان "UNI-K" 

 

تعتمد السيارة شانجان "UNI-K" على جنوط رياضية يبلغ قياسها 21 بوصة من تصميم هندسي مميز، بالاضافة إلى مصابيح أمامية أوتوماتيكية تعمل بتقنية LED، واضاءة نهارية حرف Y منعكس تقع على جانبي الصادم الامامي للسيارة، إلى جانب جزمة الشبكات الامامية والتي تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

وتبلغ الابعاد الهيكيلية للسيارة شانجان "UNI-K" بنسبة طول بلغت 486.5 سم، وبعرض يقدر بـ 194.8 سم، مع ارتفاع يقدر بـ 170 سم، بالاضافة إلى قاعدة عجلات بطول 289 سم، مع ناحية خلفية تضم مصابيح LED ذات شريط ضوئي متصل، وعواكس ضوئية خلفية، ومنظومة عادم ثنائية رباعي المخارج، بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما، وسبويلر مدبب بتصميم رياضي مع اشارات STOP علوية بمفهوم غير تقليدي.

أما عن الاداء الفني للسيارة شانجان "UNI-K" فتستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 233 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران 390 نيوتن/متر يتراوح بين 1900 و 3300 دورة في الدقيقة.

 

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 8 سرعات، بينما تضم السيارة العديد من التقنيات ومنها زر تفعيل وايقاف المحرك، مع امكانية دخول السيارة بدون مفتاح، ومثبت سرعة تكيفي، بالاضافة إلى انظمة الحماية وبرامج المكابح عالية الاداء.

شانجان UNI-K معرض جده ئة الكروس اوفر معرض بكين

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