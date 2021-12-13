بعد الكشف عن التسريب المفبرك.. ماهر فرغلي يكشف أكاذيب الإخوان

قال ماهر فرغلي الباحث في شئون الحركات الاصولية ، إنه عندما سمع التسريبات المفبركة التي اذاعتها الجماعة الارهابية تأكد انها كذب ، مؤكدا أن الإخوان في المنيا بعد عزل مرسي جلبوا شخصا يرتدي زيا عسكريا وقال إنه ضابط في الجيش ومعه مجموعة وانفصلوا عن الجيش.

وأضاف ماهر فرغلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة " الاولي المصرية " ، أن الجماعة الإرهابية اعتادت الكذب ويحاولون تكفير الدولة المصرية، مؤكدا أنهم يريدون الوصول إلى مقاعد السلطة عن طريق اختلاق الوقائع وعبد الله الشريف كان يعمل سائق تاكسي ومنتفع من الجماعة والآن يعمل يوتيوبر مع أموال كثيرة وعمله هو الضحك على البسطاء .

وأوضح ماهر فرغلي ، إن الداخلية نجحت في وقت سريع في القبض على هؤلاء النصابين ، لافتا الي ان الاخوان يقومون بعمل فتنة مجتمعية وانقسام في المجتمع وتغير لبنية المجتمع وهناك جهلاء كثيرين يمكنهم تصديق ذلك والتنظيم مازال موجود ويعمل خارج مصر ولديهم كتائب إلكترونية .