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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 5362 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

أرشيفية
أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5362) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (1711) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و (130) مخالفة السير بدون تراخيص و (10) مخالفات الدراجات النارية و (31) مخالفة لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

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الادارة العامة للمرور الحملات المرورية مخالفة مرورية مخالفة تجاوز السرعة مخالفة السير بدون تراخيص

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