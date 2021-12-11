البحث عن شريكهم .. سقوط عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بسرقة سيارته "نصف نقل" حال تواجدها بدائرة القسم .

وفى وقت لاحق ورد للمجنى عليه اتصال هاتفي من رقم هاتف "محدد".. طالبه خلاله بدفع مبلغ مالي نظير إعادة السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة أخرى "مبلغ بسرقتها" ، وبحوزته (فرد خرطوش - طلقتين لذات العيار – كمية من مسحوق الهيروين) .

وبمواجهته إعترف بسرقة السيارتين بأسلوب المفتاح المصطنع بالإشتراك مع آخر "جارى ضبطه" ، وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى والمواد المخدرة بقصد التعاطى .

وبتطوير مناقشته إعترف بقيامه والهارب بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية وأقر بإرتكابهما (10) وقائع سرقة بذات الأسلوب .. كما تم بإرشاده ضبط "سيارة" بمكان إخفائها بمنطقة سكنه أقر بشرائها من متحصلات بيع السيارات ، كما أضاف بإخفاء السيارات المستولى عليها لدى عميليهما "سيىء النية" (عاطلان - مقيمان بنطاق محافظتى الجيزة وبنى سويف).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديريتى أمن (الجيزة – بنى سويف) تم إستهدافهما وضبطهما ، وعثر بحوزة أحدهما على (فرد خرطوش – طلقتين لذات العيار) ، وبمواجهتهما أيدا ماجاء بأقوال المتهم المضبوط .. كما تم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها وكذا (3 سيارات "بدون لوحات" جارى فحصها) ، وبمواجهتهما عن مصدر باقى السيارات إعترفوا بسرقتها بذات الأسلوب وجارى التوصل لمالكيها.

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى ضبط المتهم الهارب وتحديد مالكى باقى السيارات المستولى عليها.