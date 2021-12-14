10 أخطاء عند إدخال الطعام للطفل الرضيع، ربما سمعت أن الطعام اللطيف هو الأفضل للطفل - سهل على الجهاز الهضمي ويؤكل بسهولة، هذا صحيح في المراحل الأولى من تناول الطعام الصلب.

ومع ذلك ، تشير الأبحاث إلى أن تعريض طفلك لمجموعة متنوعة من النكهات في وقت مبكر قد يشجع على تناول العديد من الأطعمة المختلفة في وقت لاحق ، وربما يقلل من انتقاؤه ،عندما يضيف طفلك أطعمة جديدة إلى نظامه الغذائي ، عززي من خصائص النكهة بإضافة الأعشاب والتوابل والمواد العطرية، كن مغامرًا بالأطعمة الحارة والغريبة والمتبلة للغاية، ومع ذلك يقع العديد من الآباء فى أخطاء أطفالهم لتناول الطعام ، لذلك نكشف عن 10 أخطاء عند إدخال الطعام للطفل الرضيع .

10 أخطاء عند إدخال الطعام للطفل الرضيع

نسيان العناصر الغذائية المهمة.

أول عامين من الحياة مهمان لنمو الدماغ والجسم، يعد الحديد والزنك والدهون الكلية وأحماض أوميغا 3 الدهنية مثل DHA وفيتامين D من العناصر الغذائية المهمة لهذه العملية.

قد يؤدي تخطي الأطعمة الغنية بالحديد أو الفشل في ضمان وجود دهون كافية في النظام الغذائي ، على سبيل المثال ، إلى الإضرار بنمو طفلك وتطوره، و تأكد من تمثيل جميع المجموعات الغذائية والمغذيات، لتلبية متطلبات الحديد ، والتي تكون أعلى بين 6 و 12 شهرًا من العمر ، قدم مصدرين للغذاء الغني بالحديد يوميًا ، مثل اللحوم والحبوب المدعمة بالحديد وصفار البيض أو الخضار الغنية بالحديد مثل السبانخ، تأكد من تضمين مصادر صحية للدهون ، مثل الأفوكادو وزيت الزيتون.

تقديم الحلويات في كثير من الأحيان.

قد يبدو تناول رشفة من لاتيه الأم وقليل من البسكويت غير ضار ، ولكن يمكن أن يؤثر ذلك على تفضيلات طفلك الغذائية المستقبلية وعاداته الغذائية وصحته، ونظرًا لمحدودية مساحة البطن واحتياجاتهم الغذائية العالية ، لا يتوفر للأطفال سوى مساحة صغيرة للحلويات في نظامهم الغذائي.

ووفقًا لذلك ، توصي جمعية القلب الأمريكية بعدم إضافة السكر خلال العامين الأولين من العمر ، بما في ذلك من المشروبات المحلاة بالسكر. تجنبي الحلويات كجزء منتظم من نظام طفلك الغذائي. استثناء: كعكة عيد ميلاد السنة الأولى!.

تجاهل علامات الرضا.

يجيد الأطفال معرفة مقدار الطعام الذي يجب تناوله ، وإظهار الرضا أو الشبع من خلال الابتعاد ، أو هز رؤوسهم بـ "لا" أو إظهار عدم الاهتمام العام. ومع ذلك ، قد يرغب بعض الآباء في أن يأكل أطفالهم أكثر ، أو على الأقل ينهون الطعام في البرطمان أو الوجبة.

قد يؤدي تشجيع الأطفال على تناول المزيد من الطعام إلى تقويض قدرتهم الطبيعية على تنظيم الأكل ذاتيًا ، وقد يعلمهم أيضًا الإفراط في تناول الطعام، وإذا كان الأطفال يظهرون علامات واضحة على الانتهاء من تناول الطعام ، فدعيهم ينجزون.

تغذية الطفل بشكل منفصل عن الأسرة.

قد يبدو فصل طفلك عن تجربة الوجبة العائلية أمرًا فعالاً ، لكن طفلك يتعلم من خلال مشاهدة الآخرين يأكلون، تتعلم عن تنوع الطعام وملمسه ، وتجربة الأكل كمحاولة اجتماعية على مائدة الأسرة، وأن إطعام طفلك في أوقات منفصلة وفي مكان منفصل يحرمه من تجربة التعلم هذه.

لذا اسحب الكرسي المرتفع لأعلى إلى الطاولة وقت تناول الطعام في أقرب وقت ممكن وبقدر الإمكان، وامنح طفلك التجربة الاجتماعية للوجبات العائلية التي تبدأ بشكل مثالي حتى قبل أن يبدأ الطعام الصلب.

تنجنب فوضى الأكل

إن إطعام طفلك عمل فوضوي، و تقوم بمسح وجهه بعد قضمات ، وتنظيف درجه بشكل دوري وإطعامه بالملعقة لتجنب الفوضى. لكن السحر الحقيقي للتعلم والإعجاب بالطعام يحدث عندما يتفاعل طفلك مع الطعام: اللمس والشم والتذوق واللعب به. لا تصرف طفلك أثناء تناول الطعام. دعه يختبر الطعام دون انقط.

هناك أنواع أطعمة صحية لا تصلح للرضع، وذلك لأنها يمكن أن تسبب لهم الحساسية، أو يمكن أن تصيبهم بالإسهال أو بعسر الهضم، لأن معدة الرضيع لا تكون مهيأة بشكل كامل لاستقبال الكثير من الأطعمة في السنوات الأولى من عمره.

تكون اللحوم والفراخ ومنتجات الألبان من أكثر أطعمة الصحية التي لا تصلح للرضع، لأن الجهاز الهضمي الخاص بهم لا يمكنه التعامل بشكل جيد مع هذه الأطعمة، مما يجعل الأطعمة تتعفن في معدة الرضيع، الأمر الذي قد يتسبب في العديد من المشاكل الصحية لهم.

الممنوع من الطعام للرضيع

وهناك الكثير من الممنوع من الطعام للرضيع؛ حيث يجب على الأمهات معرفة قائمة الطعام المناسبة لعمر طفلها، وكيف يمكنها إدخال الأطعمة عندما يحين الوقت اللازم، وما الأطعمة التي يجب أن تبدأ بها.

ويوجد الكثير من الممنوع من الطعام للرضيع، ومن بينها اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، فلا يجب للطفل قبل 6 اشهر أن يتناولها لأن المعدة تكون غير مهيأة بشكل كامل للتعامل مع هذه الأطعمة، مما يجعل تتناولها فيه ضرر كبير عليهم.

والممنوع من الطعام للرضيع أشياء اخرى بخلاف الطعام كالملح والسكريات، وإن كنتِ في حيرة مما يأكله طفلك الرضيع من الأطعمة، فسوف نقوم بوضع قائمة الممنوع من الطعام للرضيع، وتشمل:

1- الملح :

يجب ألا يأكل الأطفال الكثير من الملح ، لأنه ليس مفيدًا لكلى الطفل، لذا لا يجب ان يضاف الملح إلى طعام طفلك أو ماء الطهي ، ولا تستخدمي مكعبات المرقة أو المرق ، لأنها غالبًا ما تكون غنية بالملح.



2- السكر :

لا يحتاج طفلك السكر، ويمكن تجنب استهلاكه من خلال تجنب الوجبات الخفيفة والمشروبات السكرية (بما في ذلك عصير الفاكهة ومشروبات الفاكهة الأخرى) ، سوف تساعد في منع تسوس الأسنان .

3- الدهون المشبعة :

لا تعطِ طفلك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مثل رقائق البطاطس والبسكويت والكعك، ويمكن أن يساعدك التحقق من الملصقات الغذائية على اختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة.

4- العسل :

في بعض الأحيان ، يحتوي العسل على بكتيريا يمكن أن تنتج سمومًا في أمعاء الطفل، مما يؤدي إلى تسمم الرضع ، وهو مرض خطير للغاية، لذا لا تعطي طفلك العسل حتى يتجاوز عمره سنة واحدة.

5- المكسرات الكاملة والفول السوداني :

لا ينبغي إعطاء المكسرات الكاملة والفول السوداني للأطفال دون سن 5 سنوات ، حيث يمكن أن يتسبب لهم في الاختناق، ويمكنك إعطاء طفلك المكسرات والفول السوداني من عمر 6 أشهر تقريبًا ، ولكن يمكن تناوله مطحونا ناعما كزبدة الفول السوداني.

6- الجبن :

يمكن أن يشكل الجبن جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن للرضع والأطفال الصغار، ويوفر الكالسيوم والبروتين والفيتامينات، ويمكن للأطفال تناول الجبن المبستر كامل الدسم من عمر 6 أشهر. يشمل ذلك الجبن الصلب ، مثل جبن الشيدر الخفيف والجبن القريش والجبن الكريمي.

لكن لا يجب ألا يأكل الأطفال الصغار والرضع الأجبان الطرية الناضجة بالعفن ، مثل الجبن البري، أو جبن حليب الماعز الناضج والجبن الأزرق الطري، مثل الروكفورت. هناك خطر أكبر من أن هذه الأجبان قد تحمل بكتيريا تسمى الليستريا؛ حيث إن العديد من أنواع الجبن مصنوعة من الحليب غير المبستر، من الأفضل تجنبها بسبب خطر الإصابة بالليستيريا.

7- البيض النيئ والمطبوخ قليلاً :

ولا يجب للأطفال تناول البيض النيئ أو المطبوخ قليلا قبل عمر 6 أشهر تقريبًا، ويجب طهي بيض الدجاج حتى يتماسك كل من البياض والصفار.

8- مشروبات الأرز :

يجب ألا يتناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات مشروبات الأرز كبديل لحليب الأم أو حليب الأطفال، لأنها قد تحتوي على الكثير من الزرنيخ؛ حيث يوجد الزرنيخ بشكل طبيعي في البيئة ويمكن أن يجد طريقه إلى طعامنا ومياهنا.

9- حلوى الجيلي :

يمكن أن تشكل مكعبات الجيلي خطر الاختناق على الرضع والأطفال الصغار.

10- المحار الخام والسمك :

يمكن المحار النيئ أو المطبوخ قليلًا ، مثل بلح البحر والمحار والمحار ، أن يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي ، لذلك من الأفضل عدم إعطائه للأطفال، لا تعطي طفلك سمك القرش أو أبو سيف أو مارلين؛ حيث يمكن أن تؤثر كمية الزئبق في هذه الأسماك على نمو الجهاز العصبي للطفل .



بعض الطرق التي يمكنكِ من خلالها تقديم اللحوم بصورة غير مباشرة لطفلكِ

إليك نصائح تساعد الأمهات على تحديد كيفية تقديم اللحوم في مراحل مختلفة لكن يجب التحدث إلى طبيب الأطفال إذا كان لديك أي مخاوف بشأن مهارات طفلك في الحركة الفموية ، ومهارات المضغ ، ومهارات البلع ، أو إذا كنت غير متأكد مما إذا كان طفلك مستعدًا لتناول طعام معين أم لا الاستعدادات.

تأكد أيضًا من الإشراف دائمًا على طفلك الصغير عندما يأكل ، وأجلسه في وضع مستقيم أثناء أوقات الوجبات ولا تقدم له الطعام أبدًا أثناء استلقائه أو المشي أو الجلوس في مقعد السيارة أو اللعب.

قد لا يكون اللحم هو الطعام الأول (أو الثاني ، أو الثالث) الذي يتبادر إلى الذهن عندما يبدأ طفلك في تناول الأطعمة الصلبة. ولكن طالما تم إعدادها بطريقة مناسبة للعمر ، فلا يوجد سبب للتأجيل بتقديمها - وتقديمها في وقت أقرب يمكن أن يساعد طفلك في الحصول على المزيد من العناصر الغذائية المهمة.

طريقة تحضير اللحم لطفل عمره 6 أشهر



-لعمر 6 شهور



جرب الجمع بين اللحم المفروم المطبوخ المهروس مع كمية صغيرة من البطاطا الحلوة المهروسة أو الفاصوليا المهروسة أو حبوب الأطفال.

- لعمر 9 شهور



يمكنك أيضًا تقطيع كرات اللحم أو رغيف اللحم إلى قطع صغيرة الحجم. تجنب تقديم مكعبات أو قطع من اللحم - حتى الصغيرة منها تشكل خطر الاختناق.

- لعمر 12 شهرا



فقط تذكر دائمًا تقديم طعام واحد في كل مرة ، خاصةً المواد المسببة للحساسية مثل البيض والفول السوداني وفول الصويا والقمح ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية.

طرق غير مباشرة لإدخال اللحوم في طعام الرضع

-لعمر 6 شهور



جرب الجمع بين اللحم المفروم المطبوخ المهروس مع كمية صغيرة من البطاطا الحلوة المهروسة أو الفاصوليا المهروسة أو حبوب الأطفال.

- لعمر 9 شهور



يمكنك أيضًا تقطيع كرات اللحم أو رغيف اللحم إلى قطع صغيرة الحجم. تجنب تقديم مكعبات أو قطع من اللحم - حتى الصغيرة منها تشكل خطر الاختناق.

- لعمر 12 شهرا



فقط تذكر دائمًا تقديم طعام واحد في كل مرة ، خاصةً المواد المسببة للحساسية مثل البيض والفول السوداني وفول الصويا والقمح ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية.



السن المناسب لإدخال اللحوم علي أطعمة الرضع

يبدأ الطفل في عمر ستة أشهر بتناول الطعام الخفيف، ويحتاج طفلك فقط إلى كمية صغيرة من الطعام الصلب ، مرة واحدة يوميًا في بداية اليوم أو نصفة.

ويمكن البدء بتناول الخضراوات والفاكه في عمر ستة أشهر، مثل البروكلي أو البطاطس أو البطاطا الحلوة أو الجزر أو التفاح أو الكمثرى، كما يمكنك أيضًا تجربة أرز الأطفال الممزوج بحليب طفلك المعتاد، ويجب التأكد من تبريد أي طعام مطبوخ مباشرة قبل تقديمه لطفلك.

من المهم إدخال الأطعمة التي يمكن أن تثير ردود فعل تحسسية واحدة تلو الأخرى ، وبكميات صغيرة جدًا ، حتى تتمكن من اكتشاف أي رد فعل، يمكن تقديم هذه الأطعمة من حوالي 6 أشهر كجزء من نظام طفلك الغذائي ، تمامًا مثل أي أطعمة أخرى:

1- ما نوع تغذية الرضيع في عمر ستة أشهر

لقد ثبت أن الرضاعة الطبيعية تحسن النتائج الصحية للرضع والأطفال والأمهات، كما توصي الإرشادات الغذائية للأمريكيين بالرضاعة الطبيعية الحصرية ، بمعنى أن الرضيع يتلقى حليب الثدي فقط ، خلال الأشهر الستة الأولى من الحياة للحصول على التغذية المثلى والفوائد الصحية.

بمجرد تقديم الأطعمة الصلبة ، يوصي أخصائيو الصحة بمواصلة الرضاعة الطبيعية حتى عمر 12 شهرًا ، وبعد ذلك ، حسب رغبة الأم والطفل.

يعد تقديم الأطعمة الصلبة لطفلك علامة فارقة مثيرة، عندما تبدأ في تعريف الأطفال بعالم الأطعمة الصلبة ، فإنك تساعدهم في تشكيل علاقتهم بالطعام وتأسيس نمط أكل صحي، يعتمد توقيت إدخال الأطعمة الصلبة على الرضيع ، لكن لا ينصح به قبل سن أربعة أشهر أو بعد سن ستة أشهر.

يمكن إدخال الأطعمة الصلبة بأي ترتيب، ومع ذلك ، يوصى باستخدام اللحوم والدواجن والفاصوليا والحبوب المدعمة بالحديد المهروسة كأطعمة أولية ، خاصة إذا كان طفلك قد تم إرضاعه من الثدي بشكل أساسي ، لأنها توفر العناصر الغذائية الأساسية، كما يجب إدخال غذاء واحد فقط جديد في المرة الواحدة.

القوام الأكثر ليونة مهم جدًا عند تقديم الأطعمة لأول مرة، يبدأ الرضع عادة بالأطعمة المهروسة، وعندما يطور الأطفال مهارات المضغ والحركة ، يصبحون قادرين على التعامل مع أشياء مثل قطع الفاكهة اللينة مع تقدم الطفل في العمر .

أمثلة على الأطعمة الصلبة المناسبة المدرجة حسب العمر:

6 اشهر:

لحوم أو دواجن أو فاصوليا مطبوخة ومهروسة جيدًا

حبوب الإفطار المطحونة والمطبوخة ذات الحبة الواحدة أو حبوب الأطفال مع حليب الأم أو اللبن الصناعي

خضروات مطبوخة ومهروسة

موز مهروس أو أفوكادو



9 أشهر:

لحوم أو دواجن أو فاصوليا مطبوخة جيدًا أو مفرومة أو مفرومة جيدًا

مجموعة متنوعة من الخضار المطبوخة مقطعة إلى قطع صغيرة ، مثل القرع والفاصوليا الخضراء

موز مقطع إلى أرباع أو قطع صغيرة من الفواكه اللينة الأخرى



12 شهر:

لحم طري مبشور أو دواجن أو سمك

قطع صغيرة من الخضار المطبوخة

قطع صغيرة من الفاكهة الطرية وسهلة المضغ

مصدر المعلومات موقع هيلثي .