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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وحدة مناهضة العنف والتحرش بعين شمس تشارك في المعرض الخيرى بكلية الطب

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استمرارا للأنشطة والفاعليات التى تقوم بها وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بجامعة عين شمس ، شاركت الوحدة في معرض الملابس الخيرى بكلية الطب ، والذى يقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، الأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ،  الأستاذة الدكتورة شهيره سمير وكيل الكليه لشؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئة ،  الدكتورة نيره سامى الأستاذ بقسم الصحه العامة وطب المجتمع بالكلية والدكتورة هند الهلالي مدير وحدة مناهضة العنف والتحرش.

واوضحت  الدكتورة هند الهلالى أن الوحدة تشارك في المعرض بالتعاون مع كتلة شباب وستات اد التحدى برئاسه النائبه أ. مايسة عطوه وكيل لجنه التضامن بالبرلمان المصري ، لافتة إلي أن المعرض يأتى ضمن الانشطه والفعاليات المشتركه بين الطرفين في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوحدة و كتلة ستات وشباب اد التحدي بحضور منسق البروتوكول الدكتورة هدي هلال الاستشاري البيئى بالوحدة ، كما أن المعرض يتزامن مع الحدث العالمي (١٦ يوم لمناهضة العنف والتحرش ) .

وأضافت الدكتورة هند الهلالى أن مشاركة الوحدة تأتى ضمن المعرض الخيرى المقام داخل كلية الطب والذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية برئاسة  الدكتورة شهيرة سمير ،بالتعاون مع قسم الصحه العامة وطب المجتمع تحت إشراف  الدكتورة نيره سامي و اداره التكافل ومكتب الدعم الطلابي بالكلية ، مشيرة إلى أن المعرض مستمر من بداية الأسبوع حتى نهايته لصالح جميع الطلبه والطالبات والعاملين داخل كليه الطب .

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس محمود المتيني الدكتور محمود المتيني

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