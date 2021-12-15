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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية: تكثيف الدورات التدريبية للفرق الطبية المشاركة بحملة التطعيم

الدكتور خالد عبدالغنى
الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

أكد الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة فى القليوبية انه جارى تكثيف الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتى سوف تنطلق يوم الأحد المقبل الموافق 19 ديسمبر الجارى ، وتستمر 4 أيام، وذلك لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.


وأشار عبدالغنى الى تم أيضا التدريب العملي لشباب وفتيات معاهد التمريض بالمحافظة المشاركين بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال علي مواقع العمل الفعلية وخطط الحملة الخاصة بكل إدارة صحية وكيفية الوصول للأطفال المستحقين للتطعيم بجميع أنحاء المحافظة.


وأضاف أن حملة التطعيم تشمل جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، من عمر يوم وحتي ٥ سنوات، ويتم التطعيم بطعم سابين الفموي النمط ٢، بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة من خلال الفرق الثابتة، والتطعيم من منزل لمنزل عن طريق الفرق المتحركة، ومن خلال الحضانات والمدارس وذلك لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة القليوبية.


يذكر انه تم عقد الإجتماعات المتتابعة للفرق الإشرافية بالإدارات الصحية، ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، ومراجعة سلسلة التبريد بجميع الوحدات والإدارات للتأكد من سلامتها وكذلك سلامة المولدات الكهربائية، وعمل الصيانة اللازمة لها، وتم التأكيد عليهم بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدوي أثناء التطعيم، في ظل الظروف الراهنة، والتوجيه بعمل الدعاية اللازمة للحملة بدور العبادة وغيرها.

القليوبية الدورات التدريبية وزارة الصحة الوحدات الصحية الفرق الطبية التطعيم ضد شلل الأطفال الحملة القومية حملة التطعيم المناعة المجتمعية

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