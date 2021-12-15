هاتف سامسونج Galaxy M33 5G الشبابي يصدر ببطارية 6000 مللى أمبير

كشفت تسريبات مواصفات هاتف Galaxy M33 5G للفئة المتوسطة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية والذى سيصدر في بداية العام المقبل 2022 ، حيث يتميز الهاتف بمواصفات جبارة في الشاشة والأداء والبطارية، مع سعر مناسب للفئة الشبابية.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف سامسونج القادم Galaxy M33 5G سيصدر ببطارية جبارة سعة 6000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط ، تستطيع شحن البطارية بنسبة 80 % في حوالي 25 دقيقة مع فتحة شحن من نوع USB-C ، و مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.





وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy M33 5G بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.62 بوصة، وبجودة عرض + FHD وبمعدل تحديث 90 أو 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع شهادة IP67 لمقاومة الغبار والماء.

وسيعمل هاتف Galaxy M33 5G بمعالج من شركة كوالكوم الأمريكية يدعم تقنية الجيل الخامس 5G مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ومن المرجح أن يأتى هاتف Galaxy M33 5G بسعر مناسب للفئة المتوسطة والشبابية ، بسعر يبدأ من حوالى 5 آلاف جنيه ، كما سيحصل الهاتف على عدد من الخيارات اللونية الجديدة إلى جانب الأبيض والأسود والأزرق.