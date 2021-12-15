توقف التنفس أثناء النوم عند الأطفال، يمكن أن يساعد التشخيص والعلاج في الوقت المناسب في تجنب المضاعفات الخطيرة، في بعض الأحيان ، يتسبب توقف التنفس أثناء النوم في انخفاض مستويات الأكسجين في الدم ويتسبب انخفاض الأكسجين المستمر في حدوث ضرر دائم لرئتى الطفل وقلبه.

هل توقف التنفس أثناء النوم شائع عند الأطفال؟

الانتشار الدقيق لحدوث انقطاع التنفس أثناء النوم عند الأطفال من جميع الفئات العمرية غير معروف. في الرضع الناضجين، تم العثور على انقطاع النفس في واحد من كل 1000 طفل .

يعد انقطاع النفس أثناء النوم أكثر شيوعًا عند الخدج لأن لديهم المزيد من حركة العين السريعة (نوم حركة العين السريعة) يقترح بعض الباحثين أن وقوع انقطاع النفس عند الخدج يرتبط عكسيًا بعمر الحمل.



حركة العين السريعة هي مرحلة فريدة من نوعها من النوم تتميز بحركة العين العشوائية والسريعة وانخفاض قوة العضلات في جميع أنحاء الجسم، خلال مرحلة الطفولة ، تزداد نوبات انقطاع النفس عادةً أثناء نوم حركة العين السريعة.

مصدر المعلومات موقع هيلثي .