صفقة تبادل الأسرى.. مسئولون إسرائيليون يدعون لتعزيز المفاوضات مع حماس

دعا أعضاء كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إلى استغلال الهدوء النسبي في قطاع غزة لإحراز تقدم في المفاوضات مع حركة حماس لإحراز تقدم في صفقة التبادل.



وقال هؤلاء لموقع "والاه" العبري، إن الفترة التي نعيشها هي الأنسب لإتمام صفقة تبادل، وأن هذا سيتحقق بمزيد من الضغط على قيادة حماس.





وعزّ المسئولون الإسرائيليون سبب تعثر المفاوضات حتى يومنا هذا يعود لعدم قدرة الطرفين على التوصل لاتفاق بشأن الثمن الذي ستدفعه إسرائيل لحماس مقابل عودة الأسرى والمفقودين.



وتقول حماس إنها تحتفظ بأربعة إسرائيليين، هم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، وآخران دخلا غزة في ظروف غامضة خلال السنوات الماضية.. بينما يقبع في سجون إسرائيل نحو 4500 معتقل فلسطيني، بينهم 41 سيدة و140 قاصراً و440 معتقلاً إدارياً (دون محاكمة)، وفق إحصاء فلسطيني رسمي، في أبريل الماضي.