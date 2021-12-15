تدريب تنشيطي لمنتخب مصر قبل مواجهة تونس في كأس العرب .. فيديو

أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم ، ظهر اليوم تدريبا تنشيطيا في إحدى قاعات مقر الإقامة قبل الانتظام في اجتماع مع الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش لاستكمال التحضير لمباراة تونس في الدور قبل النهائي لكأس العرب التي تقام بعد ساعات.

ومن المقرر أن يخلد اللاعبون في راحة تامة بعد تناول وجبة الغذاء حتى موعد تحركهم إلى ستاد 974 الذي يستضيف المباراة.

وأكد كيروش ثقته الكاملة فى قدرات لاعبيه في الفوز بمباراة اليوم أمام تونس في ظل امتلاك الفراعنة مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب الخبرات الجيدة.

وطالب كيروش لاعبيه بالتعامل بشكل جيد مع المباراة، والتخلص من جميع الضغوطات من أجل الظهور بشكل مميز أمام نسور قرطاج، مؤكدا أن الهدوء داخل أرضية الملعب سيكون عامل الحسم بالنسبة للمواجهة.

ووجه كيروش شكره الكامل للاعبين على المجهود الذى تم بذله فى البطولة بشكل عام، مؤكدا أن الجميع كان على قدر المسئولية، مطالبا باستمرار العمل بقوة من أجل تحقيق أحلام المصريين بالوصول إلى المباراة النهائية وحصد لقب كأس العرب.

وحذر من المنتخب التونسي، مؤكدا أنه يضم مجموعة جيدة من اللاعبين أصحاب الخبرات الجيدة، وهو ما ظهر خلال مشوار الفريق بمسابقة كأس العرب الجارية.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">🔴 🎥 | تدريب تنشيطي قبل التوجه إلى المباراة 🇪🇬 … ⬇️⬇️<br>أدى المنتخب الوطني ظهر اليوم تدريبا تنشيطيا في إحدى قاعات مقر الإقامة قبل الانتظام في اجتماع مع الجهاز الفني لاستكمال التحضير لمباراة تونس في الدور قبل النهائي لكأس العرب التي تقام بعد ساعات قليلة.<a href="https://twitter.com/hashtag/EFA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#EFA</a> <a href="https://t.co/4NTbXyjDMj">pic.twitter.com/4NTbXyjDMj</a></p>— EFA.eg (@EFA) <a href="https://twitter.com/EFA/status/1471079614269247492?ref_src=twsrc%5Etfw">December 15, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>