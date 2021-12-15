حصاد عام 2021.. نجوم خلف الكاميرا| أحمد المرسي ونادر عباسي يبهران العالم .. وبيتر ميمي يستحوذ على اهتمام السوشيال

وراء نجاح عدد من الأعمال الفنية المهمة والإحتفاليات الكبيرة نجوم عديدة خلف الكاميرات، وكان لهم تأثير كبير خلال عام 2021، واستطاع بعضهم أن يكون محل إهتمام مواقع التواصل الإجتماعي ويخطف الأضواء إليه .. ونرصد أبرزهم من خلال هذا التقرير ..

أحمد المرسي

أبهر مدير التصوير والمخرج أحمد المرسي العالم من خلال احتفالية موكب المومياوات، وطريق الكباش.

وكشف مدير التصوير والمخرج أحمد المرسي كواليس تحضيرهم لافتتاحية طريق الكباش بمدينة الأقصر والتي أبهرت العالم.

وتحدث "المرسي" عن عدد الكاميرات المستخدمة بالافتتاحية خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد وقال:" استخدمنا أعدادا كبيرة سواء من الكاميرات او الأشخاص، وهذا زاد الأمر صعوبة لأن إدارة هذا العدد الكبير من الناس يجعل نسبة الخطأ كبيرة، ولكن عملنا على ألا يحدث هذا، وكان معي بالاحتفالية مخرجين آخرين عملوا على مناطق في الاحتفالية وجميعهم مصريون".

وكشف عن الفرق بين موكب المومياوات وإفتتاحية طريق الكباش وقال:" المومياوات كان أسهل وهو حدث منفرد ليس لديه سابقة فقد حاولنا أن نبحث على أعمال مشابهة ولم نجد والأوركسترا بقيادة المايسترو نادر عباسي كانت ظاهرة للجمهور وتأخذ حيز من الوقت وهذا سهل علينا الأمور قليلا ، بينما في الكباش الأوركسترا لم تكن ظاهر وكان يجب أن نملى الشاشة بفقرات مبهرة وهذا أحتاج منا أن نقترح فقرات افضل وصورنا في المعالم السياحية الخاصة بالأقصر بجانب الفنادق والكورنيش وداخل النيل، وبالنسبة للوقت عملنا نقاشات شهرين ووقت التنفيذ شهرين أخرين، فقد خضعنا لبروفات قاسية جدا ففي الصباح كنا نقوم بتركيب الديكورات وبالمساء نقوم بعمل البروفات وهذا استمر بدون أجازة.

فاز مدير التصوير أحمد المرسي بـجائزة أفضل تصوير ضمن النسخة الخامسة جوائز السينما العربية ACA، وهي المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها بهذه الجائزة بعد فوزه بها عن فيلم تراب الماس التي تم الإعلان عنها في 2019.

أحمد المرسي هو عضو الجمعية الأسترالية للمصورين (ASC) والجمعية الكندية للمصورين (CSC)، نال خلال مسيرته المهنية، 20 جائزة سينمائية عن أعماله، من ضمنها أفلام رسائل البحر (2010)، الحفلة (2013)، الفيل الأزرق (2014)، الأصليين (2017)، تراب الماس (2018)، والفيل الأزرق 2 الذي حصد أكثر من 102 مليون جنيه مصري في شباك التذاكر المصري محققاً أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية.

شارك في فيلم العارف: عودة يونس للمخرج أحمد علاء الديب وبطولة أحمد عز، كما يعمل حاليا بفيلم كيرة والجن للمخرج مروان حامد في فيلمهما الخامس سوياً، شارك أحمد المرسي كمدير تصوير بمسرحية كوكو شانيل مع الفنانة شريهان، وقال وقتها في تصريحات لـ صدى البلد: "شريهان فنانة لديها إصرار على النجاح كبير، وكانت تتعامل بإحترام شديد مع كل المتواجدين في اللوكيشن، وأبهرتنا خلال العرض بالحركات التي قدمتها، فقد كان هناك حركات اعتقدنا انها ستكون صعبة عليها ولكن كانت تفعلها بسهولة".

عبد الرحيم كمال

عبد الرحيم أحد الكتاب المميزين على الساحة وقدم عدد من الأعمال المهمة التي سطرت مسيرته الفنية، وقام بعمل مداخلة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب المؤلف عبد الرحيم كمال عن سعادته بمداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الاعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد والتى تحدث فيها عن أهمية الفن من خلال تقديم اعمال راقية تهدف إلى توعية المشاهد وأشادته بأعماله بصفى خاصة.

وقال عبد الرحيم كمال فى تصريح لـ “صدى البلد” إن هذه المداخلة تؤكد اهتمام الدولة بالفن وأنها ترغب فى تقديم أعمال ترتقى بالذوق العام وترغب فى تجديد الخطاب الروحى لدى المواطن البسيط.

وأضاف عبد الرحيم كمال: ليس هناك أى حجة من جانب المبدعين حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه الكامل للفن والاعمال التى تهدف لوعى المواطن وتنمى لديه الانتماء لهذا الوطن وذلك من خلال تقديم المزيد من الأعمال التاريخية والدينية.

وأوضح عبد الرحيم كمال أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع على عاتقى مسؤولية كبيرة ومزيد من الحرص لتقديم اعمال جيدة وتلقى اعجاب الجميع وارى ان ما قاله الرئيس هو وسام على صدرى وتكريم خاص لى.

عبدالرحيم كمال من مواليد 30 أكتوبر عام 1971، حيث ولد بالعيساوية شرق ـ محافظة سوهاج، ثم انتقل والده إلي القاهرة ، وعاش عبد الرحيم مع أسرته طفلاً في حي شبرا بالقاهرة ليلتحق بالصف الأول الابتدائي ، ثم رجع ليستكمل دراسته بالمدرسة الثانوية العسكرية في سوهاج حتي عاد إلي القاهرة عام 1977م ليكمل دراسته في كلية التجارة الخارجية ، ثم حصل علي المعهد العالي للسينما– قسم السيناريو عام 2000.

بدأ عبد الرحيم كمال حياته الأدبية من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما متجها بعدها صوب الأدب برواية مجموعتين قصصيتين ورواية ، وقد تم نشر بعض الروايات التي ألفها؛ منها (رحلة إلى الدنمارك وبلاد أخرى) ، ثم غير بعدها وجهته إلي السينما والدراما في رحلة كبيرة لم يثنيه عنها شئ ؛ وقد تمكن “عبد الرحيم كمال” من إجادة كتابة الأعمال التي تصف الأجواء في الصعيد المصري لطبيعة مكان محل ميلاده بسوهاج.

فاجأ عبد الرحيم كمال جمهوره بإصدار أربع كتب جديدة منها : “صاحب الوردة”، وهو عبارة عن مسرحية تطرح معالجة جديدة لشخصية الحلاج المتصوف الشهير، والثاني هو “ظل ممدود”، وهو كتاب في الحكي الصوفي، وكتاب “منطق الظل” وهو كتاب يكمل فيه الكاتب رحلته الصوفية مع الظل مازجا بين سيرته الشخصية وتجربته. وأخيرًا هذه الكتب عبارة عن مجموعة قصصية بعنوان ”قصص بحجم القلب”.

تعاون عبد الرحيم كمال مع كبار النجوم منذ بداية مشواره مثل : نور الشريف في مسلسل الرحايا ، ويحي الفخراني في مسلسلي: (” شيخ العرب همام ، و”دهشة”)، واستطاع أن يدمج الأدب الكلاسيكي في أجواء الصعيد من خلال رائعة شكسبير الملك لير عبوراً إلي مسلسل دهشة ، كما وضع بصمته علي أعمال حازت باهتمام النقاد وتصفيق الجمهور.

وبرع عبد الرحيم كمال في تقديم عديد من الأعمال الفنية الأخرى ولعل من ابرزها مسلسل “القاهرة كابول” والذى يعد اخر محطاته الدرامية الى جانب مسلسل “نجيب زاهى زركش”، وهما العملين الذين لاقى إعجاب الجمهور خاصة مسلسل “القاهرة كابول” والذى القى الضوء على عديد من القضايا السياسية حول كفاح الدولة للإرهاب.

نادر عباسي

ومن ضمن الجنود المجهولة المايسترو الكبير نادر عباسي الذي أبهر العالم من خلال إحتفالية موكب المومياوات وإفتتاحية طريق الكباش.

نادر عباسي حصل على بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى «الكونسرفتوار» لآلة الفاجوت في عام 1985، ​ثم بكالوريوس التأليف الموسيقي من المعهد العالي للموسيقى الكونسيرفاتوار عام 1986، تقلد عدّة مناصب أبرزها، عازف فاجوت أول لأوركسترا القاهرة السيمفوني عام 1986، وعازف فاجوت أول لأوركسترا جنيف للحجرة سويسرا 1987 حتى 1992.

تقلد منصب المدير الفني والقائد الأساسي لأوركسترا أوبرا القاهرة من عام 2001 حتى عام 2011، عمل كمغن أوبرالي في أوبرا جنيف بسويسرا من عام 1992 حتى 2001.

بدأ التعاون مع الموسيقار الكبير عمر خيرت عام 2002، وقدما الكثير من الحفلات الكبرى داخل مصر وخارجها، حصل على عدة جوائز منها جائزة الامتياز في الأداء والريادة من المعسكر الدولي للموسيقي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1980 وعام 1982، الجائزة الأولى للتأليف لموسيقى الحجرة عام 1986 من المجلس الأعلى للثقافة.

بيتر ميمي

تصدر هذا العام اسم المخرج بيتر ميمي تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بعد مسلسل الاختيار 2 وفيلم موسى،وأثنى الكثيرون عليه، ويحضر لعدد من الأعمال التي تحمل اسم "المستضعفون".

قبل الاختيار قدم بيتر ميمي، الأجزاء الثلاثة من مسلسل كلبش الذي حقق به مع النجم أمير كرارة نجاحات مستمرة وتفوق على منافساته في الأعمال الرمضانية.

وأخرج بيتر ميمي أيضا مسلسل الأب الروحي، الذي شهد مشاركات تمثيلية من العديد من الفنانين وكان عملا من إنتاج ضخم.

وقدم بيتر ميمي للسينما عددا من الأعمال الشهيرة أيضا ، حيث بدأت بأعمال قصيرة وأفلام تسجيلية، لكن شهرته الحقيقية بدأت مع فيلم الهرم الرابع عام 2016، ثم أخرج القرد بيتكلم وعقدة الخواجة، وحرب كرموز، ومن بعدهم كازابلانكا، وعدد من الأعمال الأخرى المهمة.

ويثني العديد من الفنانين على قدرات بيتر ميمي الإخراجية وحبهم للتعامل معه من أبرزهم إياد نصار وأميرة كرارة.