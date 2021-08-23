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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمل تحشد فيه كل الموهبة.. الرئيس السيسي يدعم عبد الرحيم كمال لإنتاج أعمال فنية هادفة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن دعمه للكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، في مشروعه الفني لتقديم أعمال فنية تاريخية ودينية هادفة.

 

ووجه الرئيس السيسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة صدى البلد، في حوار الإعلامية عزة مصطفى مع الكاتب عبد الرحيم كمال، حديثه للكاتب، قائلا :"جهز اللي أنت عايزه وأنا معاك، الدولة تاخد سنوات للتغلب على تحدياتها، كلامك عن تجديد الخطاب الديني لفت انتباهي".


وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، :"أنا داعم لك في أي عمل على مستوى الدولة، إذا كان الربح سيكون عائقا أنا معاك، ومع تقديم الدعم الكامل للإبداع".


وأشار السيسي "بطلب منك تعمل عمل تحشد فيه كل الموهبة وكل الفن وتجهزه وتشوف كمان زمايلك، الموهوبين بيعرفوا بعض، قضيتنا قضي الوعي، هدفنا تحصين أبنائنا وشبابنا".


قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم، مضيفا أن القضية الأهم في البلاد هى الوعي.


وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هدفنا من الإصلاح تغيير الوضع الراهن للأفضل، متابعا أن طول ما هناك نمو سكان بالشكل الكبير لن نشعر بالتطوير والتنمية.

 

وأكد أن في اعتقادي أكبر قضية تواجهنا هى الوعي، مشيرا إلى أن الدولة مستعدة لتقديم دعم ضخم جدا لتقديم أعمال فنية لبناء وعي المصريين.
 

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الإعلام والثقافة لهما أولوية لدى الدولة، مضيفا أن الدولة ستدعم تقديم عمل فني لتجديد الخطاب الروحي المصري.


وأضاف أن الحديث عن تجديد الخطاب الروحي أمر مهم، متابعا أنني داعم لأي عمل على مستوى الدولة داخل مصر.
وأكد أن أي عمل فني راق سيجذب المشاهدين لمتابعته، مشيرا إلى أن قضيتنا في مصر هي قضية الوعي.

عبد الفتاح السيسي عبد الرحيم كمال اعمال فنية عزة مصطفي صالة التحرير صدى البلد

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