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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سعر الفائدة ثابت.. الاحتياطي الفيدرالي يعلن سياساته لعام 2022

صدى البلد

قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الأربعاء، في إشارة إلى تحقيق هدف التضخم الخاص به، إنه سينهي مشترياته من السندات في فترة وباء فيروس كورونا في مارس، ويمهد الطريق لزيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2022 حيث يخرج من السياسات. صدر في بداية الأزمة الصحية.

وحسب وكالة "رويترز" البريطانية، وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن "سوق العمل ستواصل تحسنها في مقابل انخفاض معدلات البطالة" مشيرا إلى أن معدل النمو للناتج الإحمالي بلغ 5.5%، ومع وجود توقعات بارتفاع معدل التضخم إلى مستوى 2% خلال العام القادم.

وتوقع باول انخفاض مستوى التضخم بنهاية العام المقبل 2022، قائلا إن جائحة كورونا أثرت على على سلاسل الإمدادات وهو ما أثر على الصناعة، مع وجود توقعات باستمرار ارتفاع معدلات النمو، وارتفاع سعر الفائدة ثلاث مرات العام المقبل.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة في مستوياتها الحالية ما بين 0 – 0.25%، ويضاعف تخفيض برنامج شراء الأصول إلى 30 مليار دولار.

في التوقعات الاقتصادية الجديدة التي صدرت بعد نهاية اجتماع السياسة الذي استمر يومين، توقع المسؤولون أن يصل التضخم إلى 2.6٪ العام المقبل، مقارنة بـ 2.2٪ المتوقعة اعتبارًا من سبتمبر، وأن ينخفض ​​معدل البطالة إلى 3.5٪ - بالقرب من إذا لا تتجاوز العمالة الكاملة.

نتيجةً لذلك، توقع المسؤولون المتوسط ​​أن سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى الارتفاع من مستواه الحالي القريب من الصفر إلى 0.90٪ بحلول نهاية عام 2022. وهذا من شأنه أن يبدأ دورة رفع من شأنها أن تشهد ارتفاع سعر سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. إلى 1.6٪ في عام 2023 و 2.1٪ في عام 2024 - وهي تقترب من المستويات ولكنها لا تتجاوزها أبدًا، فهي تعتبر تقييدًا للنشاط الاقتصادي.

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وقالت "رويترز" إنه، بإيجاز، "الهبوط الناعم" الذي يأمل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن يتحقق، مع تراجع التضخم تدريجيًا في السنوات القادمة بينما تظل البطالة منخفضة في اقتصاد متنام.

وقال البنك المركزي إن توقيت الارتفاع الأول هذا العام سيتوقف الآن فقط على مسار سوق العمل الذي من المتوقع أن يستمر في التحسن في الأشهر المقبلة.

تم إسقاط أي إشارة إلى التضخم على أنه "مؤقت"، حيث تم إسقاطه من بيان السياسة، مع اعتراف بنك الاحتياطي الفيدرالي بدلاً من ذلك بأن زيادات الأسعار قد تجاوزت هدفه البالغ 2٪ "لبعض الوقت".

بلغ معدل التضخم السنوي أكثر من ضعف هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر الأخيرة.

لفتح الباب أمام رفع أسعار الفائدة، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه كان يضاعف وتيرة شراء السندات 'التدريجي'، مما يضعه على المسار الصحيح لإنهاء البرنامج، الذي بدأ مبدئيًا عند 120 مليار دولار شهريًا، بحلول مارس.


وزادت الأسهم الأمريكية من المكاسب المتواضعة بعد إصدار البيان والتوقعات بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة. تعزز الدولار مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين.

قام المتداولون في العقود الآجلة لأسعار الفائدة بتسعير أول ارتفاع في مايو واثنين آخرين بحلول نهاية عام 2022.

على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي جعل أي رفع لأسعار الفائدة مرهونًا ببعض التحسن الإضافي في سوق العمل، إلا أن توقعات السياسة الجديدة لم تترك مجالًا للشك في أن تكاليف الاقتراض سترتفع العام المقبل، في غياب صدمة اقتصادية كبيرة. أشار جميع صانعي السياسة الثمانية عشر إلى أن زيادة واحدة على الأقل في المعدل ستكون مناسبة قبل نهاية عام 2022.

أخيرًا، بدأت التوقعات الجديدة وبيان السياسة في تحديد خطة البنك المركزي لـ "تطبيع" السياسة النقدية بعد ما يقرب من عامين من الجهود غير العادية لرعاية الاقتصاد من خلال تداعيات الوباء.

أقر بنك الاحتياطي الفيدرالي أن هذا لا يزال قيد التنفيذ ، مع إضافة البديل الجديد لفيروس كورونا من أوميكرون إلى حالة عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد.

لكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في هذه المرحلة ، قال إنه لا يزال من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 4.0٪ العام المقبل ، بزيادة عن 3.8٪ المتوقعة في سبتمبر وأكثر من ضعف الاتجاه الأساسي للاقتصاد.

ومن المقرر أن يعقد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمرا صحفيا في الساعة 2:30 بعد الظهر. EST (1930 بتوقيت جرينتش) للتوسع في بيان السياسة الجديد والإجابة على أسئلة حول التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي.

الاحتياطي الفيدرالي الفائدة كورونا التضخم جيروم باول

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