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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد التلويح بتعليق المحادثات.. أمريكا: مستعدون لبيع طائرات F-35 للإمارات

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لبيع مقاتلات "F-35" للإمارات إذا ما رغبت أبوظبي في ذلك، بعد تقارير أفادت أن أبو ظبي  تعتزم تعليق مناقشة الصفقة العسكرية.

وحسب شبكة “سي إن إن”، قال بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره الماليزي: "فيما يتعلق ببيع مقاتلات F-35 والدرونز للإمارات نحن مستعدون للمضي قدما بهاتين الصفقتين إذا ما أراد الإماراتيون ذلك".

تصريح أمريكي جديد بشأن صفقة طائرات إف-35 مع الإمارات

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وأضاف أن ذلك بشرط إجراء مراجعة لأي تقنيات تباع أو تُنقل إلى الشركاء الآخرين في المنطقة بما في ذلك الإمارات.

وكانت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، قد أفادت أمس الثلاثاء، أن الإمارات أبلغت أمريكا بتعليق المفاوضات بشأن صفقة عسكرية ضخمة، عقب تقارير أثارت تكهنات بشأن الصفقة،  وفق متحدث باسم الحكومة الإماراتية.

وقال المسؤول الإماراتي في بيان حصلت الوكالة الروسية على نسخة منه، إن أبو ظبي أبلغت واشنطن رسميا بتعليق محادثات صفقة شراء مقاتلات إف-35 ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 23 مليار دولار.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الإمارات هددت أيضا بالانسحاب من صفقة طائرات مسيرة من طراز "ريبر" وذخائر متطورة أخرى.

وأضاف المسؤولون أن الإمارات أبلغت واشنطن اعتزامها إنهاء الصفقة لأن المتطلبات الأمنية التي وضعتها لحماية الأسلحة العالية التقنية من التجسس الصيني مرهقة للغاية.

وزير الخارجية الامريكي بلينكن مقاتلات F-35 الامارات أمريكا والإمارات

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