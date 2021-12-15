تصريح أمريكي جديد بشأن صفقة طائرات إف-35 مع الإمارات

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن استعداد الولايات المتحدة للمضي قدما في بيع طائرات إف-35 إلى الإمارات "إذا كانت لا تزال مهتمة بذلك".

وقال الوزير الأمريكي في تصريح للصحفيين إن "الإمارات حليف استراتيجي للولايات المتحدة، وواشنطن مستعدة للمضي قدما في بيع طائرات "إف-35" وطائرات مسيرة لدولة الإمارات إذا كانت لا تزال مهتمة بالأمر"، وفقا لوكالة "رويترز".

من جهته، أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، إلى أن متطلبات الولايات المتحدة بشأن استخدام المعدات العسكرية الأمريكية الصنع عالمية وغير قابلة للتفاوض، مؤكدا أنها ليست خاصة بدولة الإمارات.

وتابع كيربي "شراكة الولايات المتحدة مع الإمارات أكثر استراتيجية وأكثر عمقا من أي صفقة أسلحة".

يأتي ذلك بعد تعليق دولة الإمارات المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على طائرات "F-35" بسبب "متطلبات تقنية، حسبما أكد مسئول إماراتي.

وقال مسئول إماراتي إن الإمارات جمدت في الوقت الراهن- لأسباب فنية- المناقشات بشأن صفقة شراء مقاتلات إف-35 الأمريكية.

وأضاف المسئول الإماراتي في بيان لوكالة "رويترز" أن الإمارات أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستعلق المناقشات بشأن شراء طائرات إف-35 الأمريكية الصنع، والتي كانت ضمن صفقة بقيمة 23 مليار دولار تشمل أيضا طائرات مسيرة وذخائر متطورة أخرى.

وأوضح أن المتطلبات التقنية والقيود السيادية والعملياتية وتحليل المنفعة مقابل التكلفة؛ أدى إلى عملية إعادة تقييم الصفقة.

وقال "عملت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى تفاهم من شأنه معالجة الظروف الأمنية والدفاعية المشتركة للاستحواذ على الطائرات".

وتابع "تبقى الولايات المتحدة المزود المفضل بالمتطلبات الدفاعية للإمارات العربية المتحدة، قد يُعاد إحياء المفاوضات بشأن F-35 مستقبلا".

ويأتي التأكيد الإماراتي؛ بعدما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أن الإمارات تهدد بالانسحاب من صفقة قيمتها 23 مليار دولار لشراء طائرات أمريكية الصنع من طراز "إف-35" وطائرات مسيرة من طراز "ريبر" وذخائر متطورة أخرى.

ونقلت الصحيفة المرموقة عن مسئولين أمريكيين قولهم: إن الإمارات ترى أن الاشتراطات الأمنية الأمريكية مرهقة للغاية.