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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول يكشف سبب تعليق الإمارات مباحثات صفقة طائرات «إف-35» مع واشنطن

مسؤول يكشف سبب تعليق
مسؤول يكشف سبب تعليق الإمارات مباحثات صفقة طائرات "إف-35"

علقت دولة الإمارات المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على طائرات "F-35" بسبب "متطلبات تقنية، حسبما أكد مسئول إماراتي.

وقال مسئول إماراتي إن الإمارات جمدت في الوقت الراهن، لأسباب فنية، المناقشات بشأن صفقة شراء مقاتلات إف-35 الأمريكية.

وأضاف المسئول الإماراتي في بيان لوكالة "رويترز"  أن الإمارات أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستعلق المناقشات بشأن شراء طائرات إف-35 الأمريكية الصنع، والتي كانت ضمن صفقة بقيمة 23 مليار دولار تشمل أيضا طائرات مسيرة وذخائر متطورة أخرى.

وأوضح أن المتطلبات التقنية والقيود السيادية والعملياتية وتحليل المنفعة مقابل التكلفة،أدى إلى عملية إعادة تقييم الصفقة.

وتابع المسئول الإماراتي "عملت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل لتفاهم من شأنه معالجة الظروف الأمنية والدفاعية المشتركة للاستحواذ على الطائرات".

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وقال: "تبقى الولايات المتحدة المزود المفضل بالمتطلبات الدفاعية للإمارات العربية المتحدة، قد يُعاد إحياء المفاوضات بشأن F-35 مستقبلا".

ويأتي التأكيد الإماراتي بعدما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أن الإمارات تهدد بالانسحاب من صفقة قيمتها 23 مليار دولار لشراء طائرات أمريكية الصنع من طراز "إف-35" وطائرات مسيرة من طراز "ريبر" وذخائر متطورة أخرى.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الإمارات ترى أن الاشتراطات الأمنية الأمريكية مرهقة للغاية.

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