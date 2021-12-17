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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمكونان من مطبخك .. تخلصي من كافة مشاكل البشرة

صدى البلد

الليمون وصودا الخبز من العناصر الأساسية الموجودة في مطبخ الجميع تساعد  هذه المكونات في علاج العديد من مشاكل بشرتك ،فيتامين سي هو أحد المكونات الرئيسية لعصير الليمون. 

يستخدم فيتامين ج بشكل شائع لعلاج علامات الشيخوخة هذا بسبب قدرته على تخليق الكولاجين في الجلد و يحمي بشرتك من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة.
يعمل الملمس الخشن لمسحوق الخبز كمقشر وقد يساعد في تنظيف مسامك.


1.إزالة السموم من الجلد


تحتوي صودا الخبز على قوام حبيبي يمكن أن يعمل كمقشر جسدي لوجهك ويساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة. 

وفي الوقت نفسه ، يحتوي عصير الليمون على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحارب أضرار الجذور الحرة وتزيل سموم الجلد لذلك ، قد يعمل الليمون وصودا الخبز معًا كقناع لإزالة السموم من وجهك.
 

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2.يزيل الرؤوس السوداء


تتكون الرؤوس السوداء عندما تعلق الأوساخ في المسام المفتوحة لبشرتك. نظرًا لأن عصير الليمون يساعد في إزالة الزيت وصودا الخبز يساعد في تقشير الوجه ، فقد يكون قناع الوجه هذا مفيدًا لإزالة الرؤوس السوداء.


3.يزيل الرؤوس البيضاء


تتشكل الرؤوس البيضاء بسبب انسداد الأوساخ حول أنفك. قد يساعد قناع الليمون وصودا الخبز في إزالة هذه الرؤوس البيضاء.


4.يخفف البقع الداكنة وفرط التصبغ


يقلل عصير الليمون من تكوين الميلانين وفرط التصبغ. فإن استخدام عصير الليمون وماسك صودا الخبز قد يساعد في تفتيح البقع الداكنة إليك كيفية استخدام الليمون وصودا الخبز على وجهك


1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
2 ملاعق كبيرة من صودا الخبز


اخلطي عصير الليمون مع صودا الخبز في وعاء زجاجي. تتفاعل صودا الخبز وعصير الليمون لتشكيل محلول فوار. استمري في الخلط حتى تحصل على عجينة سائلة صفراء شاحبة.
ضعي العجينة وافركيها على وجهك ورقبتك أو المناطق الدهنية الأخرى على وجهك.
اتركه لمدة 15 دقيقة كحد أقصى امسحي القناع برفق بقطعة قماش مغموسة بالماء الفاتر.
اغسلي وجهك بالماء البارد لإغلاق المسام المفتوحة على وجهك.

مشاكل بشرتك فيتامين سي علامات الشيخوخة إزالة السموم من الجلد الرؤوس السوداء

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