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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يعمل مع شبكات 5G.. سامسونج تطلق هاتف جلاكسي رخيص الثمن

هاتف Galaxy A52
هاتف Galaxy A52

تعتزم شركة سامسونج، طرح أحدث هواتفها الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G، بمواصفات جديدة وسعر رخيص لتعزز من خلاله مواقع متقدمة لها في مبيعات أجهزة شبكات 5G.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ظهر طراز جديد من هواتف سامسونج يحمل رقم الإصدار SM-A536U، ضمن قوائم منصة الأداء Geekbench،  والذي من المحتمل أن ينطلق تحت اسم Galaxy A53 5G.

 

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منصة Geekbench تكشف المواصفات الرئيسية لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy A53 5G

وتكشف المعلومات المتوافرة على منصة Geekbench، المواصفات الرئيسية لهاتف سامسونج Galaxy A53 5G، حيث سيعمل الجهاز بنظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 12، وسيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت.

وأشارت قائمة تقييم الأداء، إلى أن هاتف Galaxy A53 5G، سيعمل بمعالج ميدياتك من نوع Exynos 1200، وهو يشتمل على ثمانية نوى لوحدة المعالجة المركزية، اثنان بتردد أقصى على مدار الساعة يبلغ 2.40 جيجاهرتز، يستخدم للتعامل مع المهام المكثفة من الناحية الرسومية مثل الألعاب وتحرير الفيديو، هناك وحدة معالجة رسومات Mali-G68 مدمجة.


وذكرت التسريبات السابقة، أن هاتف سامسونج Galaxy A53 5G، سيأتي مع شاشة من نوع AMOLED، تدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ ترددها 120 هرتزا، يبلغ قياسها 6.2 بوصة، مع هيكل مقاوم للماء والغبار.


وسيحصل هاتف Galaxy A53 5G، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، وتأتي العدسات الباقية بدقة 12+5+2 ميجابكسل على التوالي، وكاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل تعمل مع تقنيات HDR وتقنيات التعرف على الوجوه.

وسيحزم هاتف سامسونج Galaxy A53 5G، بطارية بسعة 4500 مللي أمبير، تدعم خاصيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي، وكانت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية قد أعلنت عن إصدار Galaxy A52 و A52 5G في شهر مارس الماضي، لذا من المتوقع الإعلان عن Galaxy A53 5G في نفس الوقت من العام المقبل.

هاتف سامسونج Galaxy A53 5G
سامسونج Galaxy A53 5G هواتف سامسونج منصة Geekbench أندرويد 12

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