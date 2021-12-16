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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. التحالف يقضي علي أكثر من 365 عنصراً إرهابياً باليمن

طيران التحالف - ارشيفي
طيران التحالف - ارشيفي

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن  أن العمليات التي قامت بها القوات ضد ميليشيا الحوثي في اليمن خلال ال 24 ساعة الماضية أسفرت عن  تدمير 28 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 365 عنصراً إرهابياً.

وذكرت قوات التحالف في بيان لها انه تم تنفيذ 23 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والجوف، والساحل الغربي خلال الساعات الماضية.

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وكانت السعودية، والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة، قد أصدروا بيانا حول الوضع الإنساني في اليمن أدانوا فيه هجمات الحوثيين العابرة للحدود.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عبرت الدول الأربع عن قلقها بشأن الوضع الإنساني "الخطير" الذي يواجهه الشعب اليمني، مشددين على العلاقة الوطيدة لهذا الوضع بالتصعيد العسكري المستمر، ورفض الحوثيين وقف إطلاق النار، وبالوضع الاقتصادي للبلاد.

ونقلت "واس" عن البيان قوله إن سفراء السعودية والإمارات وبريطانيا والقائم بالأعمال للولايات المتحدة لدى اليمن التقوا الثلاثاء، وعبروا عن قلقهم العميق بشأن الهجوم "الحوثي" المستمر على مأرب.

وأضاف البيان أن السفراء الأربعة أكدوا على "الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وخاصة في ضوء الأعداد الهائلة من اليمنيين النازحين نتيجة للاقتتال"، كما أدانوا هجمات جماعة "الحوثي" العابرة للحدود إلى السعودية واستهدافها للمدنيين والبنى التحتية الاقتصادية.

ورحب السفراء بالجهود التي بُذلت مؤخراً لإعادة إحياء تنفيذ اتفاقية الرياض، كما رحبوا بإسهام المملكة والإمارات في هذا المجال، وأكدوا حاجة كافة الأطراف السياسية إلى العمل معاً لدعم الحكومة اليمنية الشرعية ، وخطة رئيس الوزراء للتعافي والإصلاح.

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