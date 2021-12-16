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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"لغة القرآن والحفاظ على الهوية" موضوع خطبة الجمعة غداً

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة غداً الموافقة الـ 13 جمادى الأولى 1443هـ، 17 ديسمبر 2021 تحت عنوان : "لغة القرآن والحفاظ على الهوية". 

لغة القرآن والحفاظ على الهوية

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معلنة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن العبرة ليست بحفظ القرآن وحده، لأن هناك أناس يقتلون ويذبحون ويفجرون ظلما باسم الإسلام، وتحت راية الإسلام، ولهذا نسعى إلى فهم مقاصد القرآن الكريم من خلال المسابقة العالمية الثامنة والعشرون لحفظ القرآن الكريم.
وأعلن وزير الأوقاف، خلال كلمته في افتتاح المسابقة العالمية الثامنة والعشرون لحفظ القرآن الكريم، التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور عدد من الوزراء، عن موضوع خطبة الجمعة غداً، قائلاً:" الخطبة ستدور عن لغة القرآن الكريم وطرق الحفاظ على الهوية العربية".
وشرح " جمعة " عدد من قصص الاعجاز بالقرآن الكريم ، ومن بينها قصة النبي موسى عليه السلام .

فهم مقاصد الإسلام.. وزير الأوقاف يعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة

لغة القرآن والحفاظ على الهوية.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

دورة الشيخ محمد صديق المنشاوي للقرآن الكريم

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين لحفظ القرآن الكريم " دورة الشيخ محمد صديق المنشاوي (رحمه الله) " السبت الماضي 7 جمادى الأولى 1443 هـ ، الموافق 11 ديسمبر الجاري، واختتمت فعالياتها أمس الأربعاء.

حضر فعاليات افتتاح المسابقة العالمية لحفظ القرآن، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، ومحمد محمود سعفان وزير القوى العاملة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، و اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، والدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الإعلاميين، والمحكمين والمتسابقين المشاركين في المسابقة العالمية. 

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