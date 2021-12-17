عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكلمات مؤثرة و صورة تجمعها .. مخرج "موضوع عائلى" يهدي العمل لوالده محمود الجندي

المخرج أحمد الجندى
المخرج أحمد الجندى ووالده الفنان الراحل محمود الجندي

أهدى أحمد الجندي مخرج مسلسل موضوع عائلي العمل الى والده الفنان الراحل، وذلك من خلال تتر نهاية الحلقة الأخيرة . 

وكتب أحمد الجندي : " إلى أكثر أنسان كنت أتمنى ان يشاهد هذا العمل " . 

وصاحب تلك الجملة صورة جمعت بين المخرج أحمد الجندي فى طفولته ووالده الفنان محمود الجندي .

وكان تصدرمسلسل موضوع عائلى من إخراج أحمد الجندي  قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في دولة الامارات عبر منصة شاهد vip .

حيث تمكن العمل من أن يحتل المركز الأول  في القائمة التي تضم أكثر 10 أعمال مشاهدة فى دولة الإمارات وجاء فى المرتبة الثانية مسلسل من بعدى الطوفان وفى المركز الثالث مسلسل الحفرة.

وكانت طرحت منصة شاهد vip أولى حلقات مسلسل موضوع عائلي، والذى تعد أولى بطولات الفنان ماجد الكدوانى فى مجال الدراما التليفزيونية ، ومن إخراج أحمد الجندي 

فكرة إن المسلسل يبقى عدد حلقاته أقل من 30 و 40 ده أفضل ولا ايه..المخرج أحمد الجندي.. يجيب

ماجد الكدواني: ابني كان عامل دور دياب في مسلسل موضوع عائلي.. فيديو

وظهر فى الحلقة الأولى من مسلسل موضوع عائلي عدد من ضيوف الشرف على رأسهم الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة . 

وتدور أحداث مسلسل موضوع عائلي  حول ابراهيم  “ ماجد الكدوانى ” ، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبياً، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عاماً واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أية أعباء عائلية. وفيما لا يستطيع ابراهيم نسيان ما فعله والد "ليلى"، حين أصرّ على انفصال ابنته عنه قبل وفاتها وأبعدها عنه قسراً إلى لندن، يتفاجأ ابراهيم بعد أكثر من 20 عاماً باتصال من حماه السابق حاملاً إليه نبأً مفاجئاً سيغيّر حياته إلى الأبد ويعيده مجدداً إلى الجو العائلي والمسؤوليات التي ظنّ بأنه لن يعيشها مجدداً.

وأكد النجم ماجد الكدواني أن قصة مسلسل موضوع عائلي لامَست قلبه منذ أن قرأها وكانت سبباً في مشاركته بأول بطولة تلفزيونية له على الشاشة الصغيرة، مضيفاً: "أنا أؤمن بمبدأ البطولة الجماعية، ومقتنع بأن نجاح أي عمل هو نجاح لكل ممثليه وطاقمه، وقد سررت بهذه التجربة رغم كوني غير معتاد على فكرة التصوير ضمن حلقات."

وحول شخصية إبراهيم التي يقدمها في العمل، قال الكدواني: "ابراهيم شخص طيب ولكنه لا يحب تحمّل المسؤولية. هو شخص منطلق وتلقائي وبسيط ويعيش الحياة بعفويتها، كما أنه راضٍ عن نمط حياته كلياً ولا يرغب بالتغيير فضلاً عن كونه يكره المفاجآت.. إلى أن يتلقّى أكبر مفاجأة في حياته." وأضاف الكدواني: "من خلال التغييرات الجذرية التي تطرأ على حياته، سيعيش ابرهيم حالة من الأحداث المثيرة للجدل والشجن والكوميديا في الوقت نفسه."

وحول التغيير الكبير الذي قلب حياته رأساً على عقب، أوضح الكدواني: "إن هذا التغيير هو الفكرة الرئيسية التي شدّتني إلى العمل على الشاشة الصغيرة. فلطالما كنت متخوّفاً من فكرة الحلقات، إلى أن دار حديث بيني وبين المنتج أحمد الجنايني عندما عرّض عليّ دور ابراهيم، إذ لخّص لي فكرة الملسل التي تدور حول تلك المفاجأة الصادمة، فوجدتُ بأن العمل يستحقّ التنفيذ فعلاً لما يحمله من مواضيع إنسانية نبيلة وقيَم اجتماعية بارزة وقضايا نفسية هامة إلى جانب قيمته الدرامية العالية"

أحمد الجندي دولة الامارات الفنان محمود الجندى محمود الجندي منصة شاهد الفنان ماجد الكدواني المخرج أحمد الجندي موضوع عائلى

ترشيحاتنا

بعد فسخ عقده مع الأهلي.. شوبير يكشف خطوة آجاي المقبلة

شريف عبد الفضيل يعلق على خطأ السولية أمام تونس.. فيديو

حصاد 2021 في العراق.. كوارث مستمرة وإرهاب دام وأمل الانتخابات يفشل أمام نفوذ إيران

بايدن يحذر من أوميكرون: الشتاء سيحمل الموت لغير الملقحين

حساب الدوري الإنجليزي الرسمي يخطئ في عدد أهداف محمد صلاح

ميدو يعلق على عدم اختيار محمد صلاح ضمن أفضل 23 لاعبا: فضيحة كروية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مواجهة قطر.. قرار عاجل من كارلوس كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

درجة الحرارة 6 وأمطار بالقاهرة والمحافظات.. تحذيرات من طقس الـ 48 ساعة القادمة

«تبقى في بقك وتقسم لغيرك».. القصة الكاملة لـ حقل ظهر بعد 4 سنوات إنتاجا

مغلق لمدة عام .. تعرف على الطرق البديلة لطريق الصعيد الحر

يا ريت يكون عندنا.. تصريح مفاجئ من الصحة عن "أوميكرون"| فيديو

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. أشهر "خطافة رجالة".. من هي أول ممثلة مسيحية دفنت في البقيع؟

مدحت صالح يشعل مسرح الماركي بكايرو فيستيفال سيتي

امرأة صفق لها الشيطان.. استدرجت طليقها وذبحته بعد ارتباطه وأخرجت لسانها لخطيبته

مروة ناجي تتألق بحفل كايرو فيستيفال في التجمع الخامس

فيديو

تسبب أمراضا خطيرة .. هيئة الدواء تحذر من استخدام تركيبات زيادة الوزن

شيرين تتجاوز أزمة الطلاق .. حقيقة سخرية هنيدي من خسارة المنتخب المصري

بعد إقرارها رسميا.. تعرف على موعد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا "فيديو"

ستؤثر على الاتصالات .. فاروق الباز يحذر من عاصفة شمسية ستضرب كوكب الأرض "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ