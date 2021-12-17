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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"اللغة نهر الأفكار" أمسية شعرية في المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم

المكتبة العامة بقصر
المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم

أقام فرع ثقافة الفيوم التابع لإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث احتفلت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم باليوم العالمي للغة العربية من خلال أمسية شعرية بعنوان "اللغة نهر الأفكار".

 

جاء ذلك برعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

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ثقافة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

 

وذلك بحضور أعضاء الملتقى الثقافي، الشاعرحازم مصطفى، عبد الرحمن الحبوني، أحمد مصطفى النناوي و محمد محمود صالح.

 

وبدأ الاحتفال بكلمة لمحمد محمود عن اللغة العربية، تعريف اللغة، اختلاف النطق بين الشعوب المختلفة، اللكنة واللهجة الخاصة بكل بلد عن الاخرى.


كما تحدث عبد الرحمن الحبوني عن اللغة العربية بأنه تقوي الإدراك منذ الصغر عند الأطفال وهي نهر التفكير الذي يشرب منه الإنسان أيضا وفي الختام استمعنا إلى مجموعة من القصائد الشعرية للشعراء الفيوم.

 

ونظم قسم الثقافة العامة بفرع ثقافة الفيوم، ندوة بعنوان "دور الجامعات الإقليمية في نشر الوعي الثقافي" حاضر فيها الأديب والمفكر أحمد قرني والدكتور ابراهيم حنفي أستاذ الأدب الشعبي بأكاديمية الفنون.

الفيوم قصور الثقافة جامعه إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الوعي الثقافي الاطفال الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة الفيوم

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