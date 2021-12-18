صائدة الغيوم.. حكاية الأومبيت شجرة الحياة في محمية جبل علبة بالبحر الأحمر

شجرة الأومبيت.. شجرة الحياة في محمية جبل علبة "إيلبا"، كما يطلق عليها شجرة التنين، وهي من النباتات نادرة الوجود في مصر ولا توجد الا في وديان ومرتفعات المحمية، وهي الشجرة التي تعمل على جمع الغيوم "صائدة الغيوم"، وتمنح بذلك البقية من النباتات حولها فرصة الحصول على المياه والأجواء الرطبة، مما يضمن استمرار التنوع النباتي في داخل قطاعات المحمية.

يقول الحسن عثمان من أبناء حلايب وابورماد الحياة في هذه الطبيعة، ووسط هذه المناظر الخلابة، هو أجمل مليون مرة من الحياة في مدن ومناطق شديدة الزحام والإحباط فالعالم من هذه الزاوية جميل جدا، نقي جدا جدا، أقرب إلى المثالية جدا جدا، أنت فقط وسط أعشاب ونباتات، وأجواء صحية، رفقة سكان هذه المحمية باختلاف فصائلهم.

محمية جبل علبة

وتابع عثمان محمية جبل علبة "إيلب"، هي جنة من جنان الأرض جمعت بين سحر الطبيعة وروعة البحر وغرابة الأشجار والنباتات وجمال وندرة الحيوانات والطيور عشاق جبل علبة "ايلبا" على وجه التحديد، على موعد هذا العام مع واحدة من أجمل المناظر الطبيعية على الإطلاق، ورؤيتهم لقمة "ايلا ربا" وهي في أبهى صورة، بعد أن ضربت الأمطار رؤوس الجبال والوديان المتفرعة حولها.

شاذلى بشير عمر شيخ مشايخ العبابدة يقول أنك لو زردت جبل علبة ، ستتمكن من رؤية بيئة فريدة، بعد تجمع كافة السكان المحليين من شتى الوديان والجبال البعيدة إلى الوديان الملاصقة للمحمية والمثلث، وهو تجمع لا يحدث إلا مع الأمطار الغزيرة، وتوافر الرعي في نقاط محددة، على مقربة من طريق السير في داخل المثلث.

تنوع هائل في النباتات وقيمتها الكبيرة

تابع عمر انه من الأشياء التي لها أهمية اقتصادية كبيرة في جبل علبة النباتات وتنوعها الهائل وقيمتها الكبيرة وما أعطاها هذه القيمة أنها تنمو في بيئة مليئة بالعناصر المعدنية الموجودة في الجبال مما جعل لها قيمة كبيرة جدا في تغذية النباتات ومن أهم النباتات بالمنطقة نباتات الأخشاب ونباتات الوقود التي ينتج منها الفحم النباتي علاوة غلى النباتات الغذائية التي يعيش عليها سكان المنطقة المحليين.

واضاف:كما ان المحمية تزخر بالحيوانات البرية فا بها حوالي 33 نوع من الثدييات ذات القيمة الرائعة لان الكثير منها معرض للانقراض وبها 40 نوع من الزواحف و أكثر من 170 نوع من الطيور البحرية والصحراوية وبعض البرمائيات وأشجار المانجروف ذات القيمة الرائعة علاوة على كل ما يتصل بالبحر الأحمر من كائنات بحرية.