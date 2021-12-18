بعد مرور 30 عاما على انطلاقها .. سوبارو تحتفل بالنسخة إمبريزا بلاك أكسنت|صور

تمتلك شركة سوبارو اليابانية العريقة تاريخ حافل من الاصدارات القوية في عالم السيارات، بين الطرازات الرياضية متعددة الاستخدام، وفئة السيدان والهاشباك، ومن بينهم النسخة الشهيرة "امبريزا"، والتي ظهرت للمرة الاولى في عام 1992.

وبمناسبة مرور 30 عام عن انطلاق تلك الايقونة الشهيرة، احتلفت سوبارو باطلاك النسخة إمبريزا 1.6iS اي سايت بلاك أكسنت، والتي تنطلق باطلالة السيدان والهاتشباك، مع بعض الترقيات المطورة والتجهيزات الخاصة بهذا الطراز.

الاداء الفني للسيارة سوبارو إمبريزا 1.6Is

دعمت النسخة سوبارو إمبريزا 1.6iS اي سايت بلاك أكسنت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصانا، وعزم اقصى للدوران 148 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء طراز CVT.

تجهيزات السيارة سوبارو إمبريزا 1.6iS

تمتعت السيارة بمقصورة داخلية تضم مقود حركة متعدد الوظائف، ومقاعد من القماش قابلة للتدفئة مع تحكم كهربائي، بالاضافة إلى مكيف هواء اوتوماتيكي، ومتسشعرات حركة مدعومة بكاميرا لدعم قائد المركبة، بينما ترتكز على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز يبلغ قياسها 17 بوصة.

ودعمت نسخة الهاتشباك على جناح خلفي انيق، علاوة على زعنفة القرش الخلفية والتي ظهرت بنسخة السيدان ايضا، إلى جانب الشبكة الامامية ذات المقاطع الهوائية المتعددة، مع لمسات خارجية لامعة، بالاضافة إلى تقنيات الحماية ووسائل الامان القياسية مع برامج دعم قائد المركبة.

ويذكر أن سعر السيارة سوبارو إمبريزا 1.6iS اي سايت بلاك أكسنت يبدأ من 19785 دولار امريكي.