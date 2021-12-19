أهم سيارات ماكلارين في عام 2021.. أسعار جنونية |صور

طرحت شركة ماكلارين البريطانية مجموعة مميزة من السيارات الرياضية الفارهة خلال عام 2021، وكان لها ظهوراً مميزاً للغاية في الأسواق العالمية، وتمكنت من تحقيق نجاحاً كبيراً داخل تلك الأسواق بفضل قوة مواصفاتها الفنية وتحقيقها لتجربة قيادة مريحة ومميزة.

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري مجموعة من أبرز السيارات التي طرحتها ماكلارين في الأسواق العالمية خلال عام 2021.

1- ماكلارين 765LT موديل 2021

تستمد سيارة ماكلارين 765LT موديل 2021 قوتها من محرك V8 بسعة 4000 سي سي، مزود بشاحن تيربو مزدوج، يولد قوة تصل الى 755 حصان، وعزم أقصي للدوران يصل الي 800 نيوتن/متر وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات ثنائي المقبض يوفر أداء أفضل بنسبة 15%، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة في غضون 2.8 ثانية، وتصل القصوى إلي 330 كلم/ساعة.

يبلغ سعر سيارة ماكلارين LT765 موديل 2021 نحو 350.000 دولار .

2- ماكلارين S720 موديل 2021 سبايدر/كوبية

تتوافر سيارة ماكلارين 720S موديل 2021 بمحرك V8 بسعة 4000 سي سي مزدوج التربو يولد قوة تصل الي 710 حصان و عزم دوران يصل الي 770 نيوتن متر و يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من سبع سرعات ، و تبلغ قدرتها علي التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.9 ثانية بينما تبلغ سرعتها القصوى 341 كم/ساعة.

الفئة الأولى S720 فئة 720S 4.0T Coupe بقيمة 253.000 دولار.

الفئة الثانية 720S 4.0T Spider بقيمة 315.000 ألف دولار.

3 - ماكلارين 600LT موديل 2021

تحصل سيارة ماكلارين 600LT موديل 2021 على قوتها من محرك V8 بسعة 3800 سي سي، وشاحن توربيني مزدوج يولد قوة 591 حصان، وعزم أقصي للدوران يصل الي 620 نيوتن/متر، وتبلغ قدرتها علي التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في غضون 3 ثواني فقط وتصل قدرتها علي التسارع الي 330 كلم/ساعة.

يصل سعر سيارة ماكلارين 600LT موديل 2021 لــ 256.000 دولار.

4- ماكلارين 570S سبايدر 2021

جاءت سيارة ماكلارين S570 سبايدر 2021 بمحرك V8 بسعة 3800 سي سي وشاحن توربيني مزدوج يولد قوة 562 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الي 600 نيوتن/متر بنظام دفع خلفي للعجلات، وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات ثنائي المقبض يوفر أداء أفضل بنسبة 15%، و تصل سرعتها القصوى الي 328 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع السكون حتى 100 كيلومتر/ساعة في خلال 3.2 ثانية فقط.

يقدر سعر سيارة ماكلارين 570S سبايدر 2021 بــ 210.000 دولار.

5- ماكلارين 540C موديل 2021

تأتي سيارة ماكلارين C540 موديل 2021 قوتها من محرك V8 سعة 3800 سي سي مزدوج التربو بقوة 533 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 540 متر/نيوتن، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من سبع سرعات، وتبلغ قدرتها علي التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في خلال 3.5 ثانية بينما تبلغ سرعتها القصوى 320 كم/ساعة.

بلغ سعر سيارة ماكلارين C540 موديل 2021 نحو 184.000 دولار.

6- ماكلارين سينا موديل 2021

تعتمد سيارة ماكلارين سينا موديل 2021 على محرك V8 بسعة 4000 سي سي مزدوج التربو يولد قوة تصل الي 800 حصان وعزم دوران يصل الي 800 نيوتن متر ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من سبع سرعات بنظام دفع خلفي، وتبلغ قدرتها علي التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.8 ثانية بينما تبلغ سرعتها القصوى 335 كم/ساعة.

يتراوح سعر سيارة ماكلارين سينا موديل 2021 في الأسواق العالمية بمليون دولار تقريباً وتم انتاج 500 نسخة منها فقط بشكل يدوي.