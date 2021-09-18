نظرة شاملة عن النسخة الخارقة ماكلارين 720S موديل 2021 في الكويت| صور

تحظي السيارات الخارقة على شعبية كبيرة وسط محبي عالم التسارع والانطلاق، حيث تتمتع تلك الفئة بقدرات فريدة تمنح لها الافضلية للقيام بهذه التحديات المسوح بها بالطبع، و من بين الاصدارت القوية تتألق النسخة 720S موديل 2021 وسط اسطول مكلارين الشهير.

ولذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن النسخة الخارقة ماكلارين 720S موديل 2021 داخل السوق الكويتي.

المواصفات الفنية للسيارة ماكلارين 720S موديل 2021

تعتمد السيارة ماكلارين 720S موديل 2021 على منظومة الدفع الخلفي للعجلات حيث تستمد مهام التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي السرعات، بينما زودت بمحرك قوي مكون من 8 اسطوانات، و بسعة قدرها 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج 710 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 770 نيوتن/متر.

مع سرعة قصوى تصل إلى 341 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك القدرات الفنية تنطلق النسخة الخارقة ماكلارين 720S موديل 2021من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 2.9 ثانية فقط.

انظمة الحماية داخل السيارة ماكلارين 720S موديل 2021

تحتوي النسخة الخارقة ماكلارين 720S موديل 2021 على باقة من تجهيزات الحماية و الامان وتشمل، خاصية التحكم الديناميكي للثبات، و برنامج EBD لتوزيع قوة الفرامل، مع ABS لمتع الانغلاق، و دعم منظومة الفرامل BA، بالاضافة إلى Dynamic Damper Control، مع خاصية ثبات المركبة VSC، و حساسات حركة امامية وخلفية ، و كاميرا لسهولة التحكم، و انذار، و وخاصية مراقبة ضغط الاطارات، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

التصميم الخارجي للسيارة ماكلارين 720S موديل 2021

تأتي السيارة ماكلارين 720S موديل 2021 بتصميم انسيابي أنيق يمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى مصابيح امامية عدوانية المظهر تعمل بتقنية LED، مع مصابيح خلفية تعمل بتلك التقنية الضوئية ايضا، مع مفهوم ثنائي الابواب، وعجلات رياضية مدعوم بجنوط متعددة الاضلاع، بينما تأتي السيارة بنسبة طول بلغت 4.543 متر، وبعرض يقدر بـ 2.059 متر، و 1.196 متر للارتفاع.

أسعار السيارة ماكلارين 720S موديل 2021 في الكويت

الفئة الأولى 720S 4.0T Coupe موديل 2021 بقيمة قدرها 117 الف دينار كويتي.

الفئة الثانية 720S 4.0T Spider موديل 2021 بقيمة قدرها 125 الف دينار كويتي.