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سيارات

ماكلارين تطرح أرتورا الجديدة بمحرك وحشي .. صور

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:15 م
ماكلارين أرتورا mclaren
ماكلارين أرتورا mclaren artura هايبرد
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اشرف عطية
 اعلنت مكلارين عملاق صناعة السيارات الفاخرة و سيارات السباق طرح السيارة ماكلارين أرتورا mclaren artura هايبرد بالقابس بقوة 671 حصان ووزن 1496 كيلوجرام وتسارع من الصفر حتي 100 كيلو متر في الساعة خلال 3 ثواني فقط و هو رقم مبهر .

 تأتي ماكلارين أرتورا mclaren artura هايبرد بمحرك V6 توين تربو سعة 3000 سي سي بقوة 577 حصان، مع موتور كهربائي بقوة 94 حصان ، صنعته ماكلارين خصيصًا لأرتورا بالحقن المباشر عوضًا عن محرك V8 الحالي ، مع وضع المحرك بزاوية مخصصة لخفض مركز الجاذبية وتحسين الأداء الديناميكي والتسارع و المناورة .

mclaren artura
وقد تم تطوير السيارة ماكلارين أرتورا mclaren artura هايبرد من الصفر على مدار أربعة أعوام، مع استخدام شاسيه جديد كليًا وهيكل كربوني لتخفيف وزن السوبركار قدر الإمكان وتدعم السيارة مدى كهربائي صافي 30 كيلومتر.

معظم مكونات محرك السيارة ماكلارين أرتورا mclaren artura هايبرد مصنوعة من الألمنيوم لتخفيف الوزن، كما بالإمكان استخدام محرك الـ V6 لشحن البطارية الكهربائية أثناء القيادة عند اختيار وضعيات قيادة محددة.

ماكلارين أرتورا mclaren artura هايبرد، هي البديل لـ 570S، تستهلك 4,5 لتر بنزين لكل 100 كيلومتر  وسيبدأ سعر ماكلارين أرتورا الجديدة كليًا من 225,000 دولار و سيتم طرحها العام الجاري 2021 .
 
ماكلارين تطرح أرتورا الجديدة بمحرك وحشي .. صور
ماكلارين تطرح أرتورا الجديدة بمحرك وحشي .. صور
ماكلارين تطرح أرتورا الجديدة بمحرك وحشي .. صور
ماكلارين تطرح أرتورا الجديدة بمحرك وحشي .. صور
ماكلارين تطرح أرتورا الجديدة بمحرك وحشي .. صور
ماكلارين تطرح أرتورا الجديدة بمحرك وحشي .. صور
ماكلارين تطرح أرتورا الجديدة بمحرك وحشي .. صور
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