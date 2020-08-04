سباق تسارع مثير بين مكلارين 720S و هوراكان وفيراري 812 و488 بيستا .. فيديو

نشر عدد من محبى السيارات سباق مثير جديد يجمع بين بعض أسرع السيارات في الأسواق العالمية حاليًا ، وهى سيارتين مكلارين 720S واحدة بنظام عادم معدل، وفيراري 488 بيستا، ولامبورجيني هوراكان بيرفورمانتي، وفيراري 812 سوبر فاست.





وظهر فى مقطع الفيديو لامبورجيني وهي تتسابق مع 488 بيستا، وبفضل نظام الدفع على جميع العجلات الخاص بها، فقد انطلقت هوراكان في البداية بشكل أسرع، ولكن بسبب فارق القوة، فقد استطاعت فيراري التفوق عليها في النهاية.





كما ظهر في السباق الثاني المتواجد فى مقطع الفيديو ، اصطفت 488 بيستا المنتصرة ضد 812 سوبر فاست، وعلى الرغم من كونها أقل مرتبة في تشكيلة سيارات فيراري، إلا أن محرك 488 الـ V8 مزدوج التوربو سمح لها بالانتصار على السيارة الكبيرة التي تستمد قوتها من محرك V12.





ثم اصطفت مكلارين جنبًا إلى جنب مع 488 بيستا لتحديد من الأفضل، وخلال كلا السباقين، قام مالك 720S مع نظام العادم المعدل بالانطلاق بسرعة أكبر بكثير من منافسيه واستطاع تحقيق النصر في النهاية.





ثم انضمت بورشه تايكان توربو S إلى المنافسة، لتثبت السيدان الكهربائية الخارقة نفسها كواحدة من أسرع السيارات تسارعًا في هذا الكوكب، ويمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في أقل من 2.5 ثانية .