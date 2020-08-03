شاهد.. حادث مروع لسيارة نيسان صني أعلى محور صفط اللبن.. فيديو

وقع منذ قليل حادث مروع اعلى محور صفط اللبن , حيث انقلبت سيارة نيسان صني موديل ٢٠١٧ سوداء اللون على جانبها بمنتصف الطريق تجاه ميدان الجيزة .





وشهد محيط الحادث ازدحام مرورى ، مما جعل عدد من الأشخاص القيام بمحاولة فتح الطريق وإنقاذ المتواجدين بداخل السيارة ، حتى قدوم الشرطة وسيارات الإسعاف .





والجدير بالذكر ان السيارة نيسان صنى 2017 السوبر صالون تتمتع بمحرك يمتلك قوة 108\6000 (حصان/لفة.دقيقة) مما يجعل لها القدرة على السير بالمناطق الصعبة، والطرق الغير ممهدة، وتميزت بعزم 134\4000 (نيوتن.متر/لفة.دقيقة).





بالاضافة الى ناقل حركة اتوماتيك ، كما بها 4 سلندر و عدد 16 من الصبابات مع خاصية الحقن الإلكتروني للوقود، وتتميز بنظام فرامل ABS ، مع توزيع إلكتروني للوقود EBD.

كما توجد الكماليات الأساسية مثل " مكيف ، ريموت كنترول، نوافذ كهربائية امامية، نوافذ كهربائية خلفية، إنذار، كشافات ضباب، باور، مشغل اسطوانات، كشافات ضباب، إنذار، وسادة هوائية للسائق، حساسات، نظام الفرامل المانع للانغلاق "إى - بى – إس" .

ويبلغ سعر السيارة نيسان صنى 2017 المستعملة فى الاسواق المصرية اليوم ، حيث بلغ السعر الأدنى 147,000 جنيه، ومتوسط السعر 155,000 جنيه ، و السعر الأعلى 166,000 جنيه .