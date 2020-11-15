بسبب تداعيات كورونا .. مكلارين mclaren عملاق صناعة السيارات البريطانية تتجه للاستثمار في العقارات .. صور

مكلارين mclaren عملاق صناعة تعاونت شركةعملاق صناعة السيارات البريطانية مع شركة Pendry للعقارات لبناء سوبر جراج فاخر فريد من نوعه بمساحة 160 متر مربع .





وتشمل مزايا جراج مكلارين mclaren مساحة دائرية تكفي خمس سيارات مختلفة ومناطق للجلوس والترفيه وحمام خاص مع السماح لصاحب المرأب بتخصيص تصميمه حسب ذوقه.





جراج مكلارين mclaren الفاخر لا يأتي وحده، حيث تعرضه شركات العقارات كحزمة مع منزل فاخر بـ 3 غرف نوم و3 حمامات وشرفة بمساحة 20 متر مربع ويتم عرض الجراج مع المنزل معًا بسعر إجمالي اي حوالي 250 مليون جنيه مصري .





يذكر أن شركة مكلارين mclaren تأثرت بشدة بسبب فيروس كورونا المستجد وآثارة السلبية على مبيعات السيارات بالإضافة لتعطيله لموسم فورمولا 1 لعام 2020 و انها سعت لأتفاق مع بنك البحرين الوطني من أجل الحصول على قرض عاجل ينقذ مصيرها من الإفلاس.





كما تحصل شركة ماكلارين على القرض البحريني بشروط مخففة كما وصفت التقارير وذلك مقارنة بالقروض الأخرى، كما تأمل ماكلارين أن تحصل على هذا القرض وان تتجاوز أزمتها وتستعيد توازنها مجددا خاصة بأن الكثير من شركات السيارات تضررت بسبب فيروس كورونا وبعضها يدرس تسريح عشرات الآلاف من الموظفين مثل شركة نيسان التي تتحرك لتسريح حوالي 20 ألف عامل مثل نيسان وبي أم دبليو وفولكس فاجن وغيرها من شركات السيارات الكبرى على مستوى العالم .