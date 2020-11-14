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سيارات

قريبا.. لينكون ستطرح نوتيلوس 2021 lincoln nautilus الجديدة كليا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:07 ص
لينكون نوتيلوس 2021
لينكون نوتيلوس 2021 lincoln nautilus
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اشرف عطية
كشفت شركة لينكون lincoln عن أول صورة تشويقية للسيارة لينكون نوتيلوس 2021 lincoln nautilus قبل التدشين الرسمي يوم 20 نوفمبر الجاري.


ستأتي لينكون نوتيلوس 2021 lincoln nautilus بتغييرات كبيرة في المقصورة، والتي سيتغير تصميمها بشكل كبير لتشبه مقصورة لينكون افياتور lincoln aviator و لينكون نافيجيتور lincoln navigator مع لوحة قيادة جديدة كليًا وزخرفات خشبية فاخرة وكونسول أوسط جديد.

ومن المتوقع أن تأتي لينكون نوتيلوس 2021 lincoln nautilus بمحرك 2000 سي سي 4 سلندر بقوة 253 حصان وعزم 380 نيوتن متر، بالإضافة إلى محرك V6 سعة 2700 سي سي دبل تيربو بقوة 340 حصان وعزم 515 نيوتن متر و سنوافيكم بالتفاصيل الرسمية فور صدورها من شركة لينكون lincoln .

جدير بالذكر ان شركة لينكون قامت بتدشين لينكون نافيجيتورlincoln navigator 2022 الجيل الرابع  و بدأت الشركة الأمريكية باختبار الفيس ليفت القادم، وظهر في صور تجسسية جديدة بتمويهات كثيفة لمنعغ تسريب تصميمها قبل الاطلاق الرسمي .

تأتي لينكون نافيجيتور lincoln navigator 2022 بتمويهات على المقدمة والخلفية، ما يشير إلى استلامها لتحديثات في التصميم في هذه المناطق، مع شبك أمامي أكبر وأكثر جراءة يجعلها اكثر فخامة و جاذبية .

ستحصل ينكون نافيجيتورlincoln navigator 2022 فيس ليفت على تحديثات للمقصورة، مثل شاشة أكبر حجمًا لنظام المعلومات الترفيهية وغيرها مع الإضافات التقنية لمنافسة كاديلاك اسكاليد الجديدة كليًا .

تأتي ينكون نافيجيتورlincoln navigator 2022 بمحرك V6 هجين 3500 سي سي المستخدم في فورد ford F-150 2021 الجديدة كليًا.

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