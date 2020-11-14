قريبا.. لينكون ستطرح نوتيلوس 2021 lincoln nautilus الجديدة كليا

كشفت شركة لينكون lincoln
عن أول صورة تشويقية
للسيارة لينكون نوتيلوس 2021 lincoln nautilus
قبل التدشين
الرسمي يوم 20 نوفمبر الجاري
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ستأتي لينكون نوتيلوس 2021 lincoln nautilus بتغييرات كبيرة في المقصورة، والتي سيتغير تصميمها بشكل كبير لتشبه مقصورة لينكون افياتور lincoln aviator و لينكون نافيجيتور lincoln navigator مع لوحة قيادة جديدة كليًا وزخرفات خشبية فاخرة وكونسول أوسط جديد.
ومن المتوقع أن تأتي لينكون نوتيلوس 2021 lincoln nautilus بمحرك 2000 سي سي 4 سلندر بقوة 253 حصان وعزم 380 نيوتن متر، بالإضافة إلى محرك V6 سعة 2700 سي سي دبل تيربو بقوة 340 حصان وعزم 515 نيوتن متر و سنوافيكم بالتفاصيل الرسمية فور صدورها من شركة لينكون lincoln .
جدير بالذكر ان شركة لينكون قامت بتدشين لينكون نافيجيتورlincoln navigator 2022 الجيل الرابع و بدأت الشركة الأمريكية باختبار الفيس ليفت القادم، وظهر في صور تجسسية جديدة بتمويهات كثيفة لمنعغ تسريب تصميمها قبل الاطلاق الرسمي .
تأتي لينكون نافيجيتور lincoln navigator 2022 بتمويهات على المقدمة والخلفية، ما يشير إلى استلامها لتحديثات في التصميم في هذه المناطق، مع شبك أمامي أكبر وأكثر جراءة يجعلها اكثر فخامة و جاذبية .
ستحصل ينكون نافيجيتورlincoln navigator 2022 فيس ليفت على تحديثات للمقصورة، مثل شاشة أكبر حجمًا لنظام المعلومات الترفيهية وغيرها مع الإضافات التقنية لمنافسة كاديلاك اسكاليد الجديدة كليًا .
تأتي ينكون نافيجيتورlincoln navigator 2022 بمحرك V6 هجين 3500 سي سي المستخدم في فورد ford F-150 2021 الجديدة كليًا.