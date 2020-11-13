Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مواصفات فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan 2021 .. صور

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:00 م
فولكس فاجن تيجوان
فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan 2021
Advertisements
اشرف عطية
طرحت شركة فولكس فاجن volkswagen عملاق صناعة السيارات الالمانية الشكل الجديد من سيارتها فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan 2021 و ستتاح قريبا في مصر بمحرك سعة 1400 سي سي تيربو بقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر . 


محرك فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan 2021 متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات ويتوفر للسيارة تصميم أكثر أناقة مع عجلات ألومنيوم 19 بوصة . 

السيارة فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan 2021 تأتي بفوانيس أمامية ليد ماتريكس ولمسات كرومية في النوافذ وسقف زجاجي بانورامي ولمسات مضيئة بالسيارة مع باب خلفي يفتح بدون استخدام اليدين ودخول للسيارة بدون مفتاح . 

جدير بالذكر انه ترددت أنباء مؤخرا بشأن استعداد شركة فولكس فاجن لطرح أحدث موديل من  جولف Golf وهي فولكس فاجن جولف volkswagen golf MK8 الشكل الجديد موديل 2021 في مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة . 

وتأتي فولكس فاجن جولف volkswagen golf MK8 الشكل الجديد موديل 2021 بشكل مختلف بهيكل اكثر انسيابة بمصابيح LED العصرية الفريدة ومزودة بعجلة قيادة مطورة وشاشة كبيرة تعمل على اللمس و أزرار للتحكم بأنظمة السرعة.

تتوفر فولكس فاجن جولف volkswagen golf MK8 الشكل الجديد موديل 2021 بمحرك 1000 سي سي بقوة 90 حصان و محرك اخر  سعة 1000 سي سي بقوة 110 حصان و متاحة بمحرك اخر سعة 1500 سي سي بقوة 130 حصان ومحرك 1500 سي سي بقوة 150 حصان و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 7 سرعات .

 فولكس فاجن جولف volkswagen golf MK8 الشكل الجديد موديل 2021 بنيت على منصات MQB المعدلة، وهي أخف وزنًا من النماذج السابقة و حتي الان لا توجد اي اسعار رسمية في مصر . 
مواصفات فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan 2021 .. صور
مواصفات فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan 2021 .. صور
مواصفات فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan 2021 .. صور
مواصفات فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan 2021 .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 اليوم في مصر.. صور

مواصفات وسعر معشوقة الشباب فولكس فاجن جولف volkswagen golf .. صور

مواصفات واسعار السيارة العائلية فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan.. صور

مواصفات وسعر فولكس فاجن كادي volkswagen caddy في مصر.. صور

ننشر مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائية بالكامل .. صور

بعد طرحها رسميا.. تعرف على السيارة أودى audi q3.. صور

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تطالب إثيوبيا بوقف عملياتها العسكرية في تيجراي فورا

صراع مرير لمدة 222 يوما.. لحظة عودة صاحب أطول فترة معاناة من كورونا في بريطانيا لعائلته

الدولار يخسر 40 قرشا بنسبة 2.5 % أمام الجنيه المصري منذ بداية 2020

بعد إصابة صلاح بـ كورونا.. تعرف على نتيجة مسحة لاعبي المنتخب

بشرى سارة بشأن لقاح كورونا الروسي

ننشر سبب حذف اتحاد الكرة بيان إصابة محمد صلاح بـ كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan 2021 .. صور

كاميرا مراقبة ترصد لحظة اقتحام لصوص لمنزل وسط صرخات سكانه في بريطانيا

مواصفات بورش كايين porsche cayenne s موديل 2020 .. صور

Advertisements