مواصفات فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan 2021 .. صور

محرك فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan 2021 متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات ويتوفر للسيارة تصميم أكثر أناقة مع عجلات ألومنيوم 19 بوصة .

السيارة فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan 2021 تأتي بفوانيس أمامية ليد ماتريكس ولمسات كرومية في النوافذ وسقف زجاجي بانورامي ولمسات مضيئة بالسيارة مع باب خلفي يفتح بدون استخدام اليدين ودخول للسيارة بدون مفتاح .

جدير بالذكر انه ترددت أنباء مؤخرا بشأن استعداد

شركة

فولكس فاجن

لطرح أحدث موديل من

جولف

Golf وهي فولكس فاجن جولف

volkswagen golf MK8

الشكل الجديد موديل 2021 في في مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة .

وتأتي

فولكس فاجن جولف volkswagen golf MK8 الشكل الجديد موديل 2021

بشكل مختلف بهيكل اكثر انسيابة بمصابيح LED العصرية الفريدة ومزودة بعجلة قيادة مطورة وشاشة كبيرة تعمل على اللمس و أزرار للتحكم بأنظمة السرعة.

تتوفر

فولكس فاجن جولف

volkswagen golf MK8

الشكل الجديد موديل 2021

بمحرك 1000 سي سي بقوة 90 حصان و محرك اخر سعة 1000 سي سي بقوة 110 حصان و متاحة بمحرك اخر سعة 1500 سي سي بقوة 130 حصان ومحرك 1500 سي سي بقوة 150 حصان و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 7 سرعات .

فولكس فاجن جولف

volkswagen golf MK8

الشكل الجديد موديل 2021

بنيت على منصات

MQB

المعدلة، وهي أخف وزنًا من النماذج السابقة و حتي الان لا توجد اي اسعار رسمية في مصر .