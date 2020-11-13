سعر ومواصفات فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2021.. صور

طرحت شركة فولكس فاجن عملاق صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2021 والتي انتظرها الكثير من محبي علامة فولكس في مصر، خصوصا وأن طراز باسات يترسخ في وجدان محبيها لأنه سيارة سيدان عائلية من الطراز الأول و يعشقها محبو العلامة بالأخص.
تأتي السيارة فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2021 بمحرك 1400 سي سي يعمل بقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن\متر ويتصل بناقل حركة أتوماتيك مكون من 6 سرعات.
ومن الإضافات التي حصلت عليها فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2021 وحدات تشغيل نهارية ليد ومصابيح خلفية ليد وفتحة سقف بانورامية قابلة للتحريك وجنوط سبور 17 انش وزجاج بتعتيم تلقائي ولمسات كرومية في من الخارج .
جدير بالذكر أن سيارة باسات ليست كأي سيارة اخري بس سيارة يعشقها المصريون وأثبتت جدارتها واعتماديتها في الأجيال السابقة والتي كانت معروفة بثباتها على السرعات العالية .
سعر فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2021
تبدأ أسعار السيارة فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2021 من 495.000 جنيه حتي 595.000 جنيه لأعلي فئة كومفرت لاين.