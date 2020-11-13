سعر ومواصفات فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2021.. صور

تأتي السيارة فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2021 بمحرك 1400 سي سي يعمل بقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن\متر ويتصل بناقل حركة أتوماتيك مكون من 6 سرعات.

ومن الإضافات التي حصلت عليها فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2021 وحدات تشغيل نهارية ليد ومصابيح خلفية ليد وفتحة سقف بانورامية قابلة للتحريك وجنوط سبور 17 انش وزجاج بتعتيم تلقائي ولمسات كرومية في من الخارج .