Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

لاندروفر تطرح رنج روفر 2022 range rover .. فيديو وصور

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:04 ص
لاندروفر رنج روفر
لاندروفر رنج روفر 2022 land rover range rover
Advertisements
اشرف عطية
التقطت العدسات التجسسية صورًا للجيل التالي من الاسطورة لاندروفر رنج روفر 2022 land rover range rover على الطرق العامة و لا تزال السيارة مموهة بشكل كبير . 


ستأتي لاندروفر رنج روفر 2022 land rover range rover بنظام تعليق خلفي جديد و نظام عادم رباعي والذي يُلمح إلى حصولها على محرك V8 . 

 و من المتوقع أنها ستستبدل محرك V8 سعة 5000 سي سي سوبرتشارجر القديم بمحرك بي ام دبليو V8 سعة 4400 سي سي، ويُتوقع أن يولد قوة تبلغ حوالي 500 حصان .

وستحصل لاندروفر رنج روفر 2022 land rover range rover على منصة جديدة غنية بالالومنيوم ستستخدمها كل من رنج روفر ورنج روفر سبورت، وبفضل المنصة الجديدة، سيُمكن للسيارة الحصول على محرك هجين أو كهربائي بالكامل.

التصميم الداخلي للسيارة لاندروفر رنج روفر 2022 land rover range rover سيشهد تغييرات كبيرة مع المزيد من التقنيات بالإضافة إلى أنظمة مساعدة السائق والقيادة الذاتية.

ومن المفترض أن يتم طرح لاندروفر رنج روفر 2022 land rover range rover للبيع في عام 2022، لكن موعد الكشف عنها لا يزال غير مُعلن في الوقت الحالي من الشركة بشكل رسمي و سنوافيكم بالتفاصيل الرسمية اولا بأول .
لاندروفر تطرح رنج روفر 2022 range rover .. فيديو وصور
لاندروفر تطرح رنج روفر 2022 range rover .. فيديو وصور
لاندروفر تطرح رنج روفر 2022 range rover .. فيديو وصور
لاندروفر تطرح رنج روفر 2022 range rover .. فيديو وصور
لاندروفر تطرح رنج روفر 2022 range rover .. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد طرحها رسميا.. تعرف على السيارة أودى audi q3.. صور

تويوتا تطرح لاندكروزر برادو 2021 toyota land cruiser prado.. صور

أغلى 5 سيارات دفع رباعي في الإمارات ..صور

بورش تختبر ماكان porsche macan الكهربائية 2022 في ظروف طقس قاسية.. صور

لاندروفر رنج روفر تكشف عن الجيل القادم بعجلات طويلة

لاندروفر تختبر رنج روفر land rover range rover الجديدة كليا.. صور

Advertisements

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية بمستهل تعاملات اليوم

يزيل التوتر والضغوط النفسية.. ملح سيوة مشفى طبيعي وراحة نفسية

عاجل.. انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بقنا وإصابة 40 شخصًا

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس قنا وإصابة 40 شخصًا.. والصحة تدفع بـ 30 سيارة إسعاف

شاهد.. كائن غريب يشبه التمساح يثير الذعر والتساؤلات بفلوريدا| فيديو

ما وراء الطبيعة.. شاهد طفل يتجول بالبيجاما والشبشب ليلًا يثير الذعر في شوارع بريطانيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاندروفر تطرح رنج روفر 2022 range rover .. فيديو وصور

هزت صرخاتها العالم.. مشهد مؤلم لـ أم فقدت رضيعها في عرض البحر | فيديو

بسبب عقب سيجارة.. مقتل 4 أطفال صغار في حريق ضخم | صور