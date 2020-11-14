لاندروفر تطرح رنج روفر 2022 range rover .. فيديو وصور

لاندروفر رنج روفر 2022 land rover range rover التقطت العدسات التجسسية صورًا للجيل التالي من الاسطورة على الطرق العامة و لا تزال السيارة مموهة بشكل كبير .









ستأتي لاندروفر رنج روفر 2022 land rover range rover بنظام تعليق خلفي جديد و نظام عادم رباعي والذي يُلمح إلى حصولها على محرك V8 .





و من المتوقع أنها ستستبدل محرك V8 سعة 5000 سي سي سوبرتشارجر القديم بمحرك بي ام دبليو V8 سعة 4400 سي سي، ويُتوقع أن يولد قوة تبلغ حوالي 500 حصان .





وستحصل لاندروفر رنج روفر 2022 land rover range rover على منصة جديدة غنية بالالومنيوم ستستخدمها كل من رنج روفر ورنج روفر سبورت، وبفضل المنصة الجديدة، سيُمكن للسيارة الحصول على محرك هجين أو كهربائي بالكامل.





التصميم الداخلي للسيارة لاندروفر رنج روفر 2022 land rover range rover سيشهد تغييرات كبيرة مع المزيد من التقنيات بالإضافة إلى أنظمة مساعدة السائق والقيادة الذاتية.



