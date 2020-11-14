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سيارات

بي إم دبليو تستعد لطرح bmw ix الكهربائية بالكامل.. صور

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:11 ص
بي ام دبليو bmw ix
بي ام دبليو bmw ix
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اشرف عطية
كشفت شركة بي إم دبليو bmw عملاق صناعة السيارات الألمانية عن النسخة الإنتاجية من iNext، والتي أطلقت عليها اسم بي ام دبليو bmw ix وتستند إلى منصة جديدة طورتها شركة بي ام دبليو bmw للسيارات الكهربائية، مع تقنيات قيادة ذاتية متقدمة، مع إمكانيات جبارة في معالجة البيانات .

محرك بي ام دبليو bmw ix

ستحصل بي ام دبليو bmw ix على محركين يُنتجان سويًا قوة أكبر من 500 حصان لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في أقل من 5 ثوان، وبفضل حزمة البطارية الضخمة سعة 100 كيلوواط/س، فيُمكنها قطع مسافة تصل إلى 480 كم بشحنة واحدة وفقًا لـ FTP-75، أو 600 كم وفقًا لـ WLTP، وهذه الأرقام ليست نهائية بعد، حيث تستند إلى المرحلة الحالية من تطوير السيارة.

تصميم بي ام دبليو bmw ix 

تأتي السيارة بي ام دبليو bmw ix الكهربائية بتصميم بسيط وأنيق، في حين تتميز السيارة بشبك أمامي كبير الحجم، والذي يتضمن مستشعرات وكاميرا وتقنيات رادار لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، فالسيارة متقدمة للغاية من الناحية التقنية، لتوفر تجربة قيادة وسفر مريحة للسائق والركاب.

بي ام دبليو bmw ix ستكون أول سيارة انتاجية من الشركة تحتوي على عجلة قيادة سُداسية الأذرع، وتقول  بي ام دبليو bmw أنها تعمل على تسهيل الوصول وتمنح السائق رؤية أفضل لشاشة النظام الترفيهي، كما حصلت على وحدة تحكم بالمقعد الذي يُمكن تعديله كهربائيًا على الأبواب، كما تتميز بأكبر سقف زجاجي تم تركيبه على الإطلاق في طراز بي ام دبليو bmw.

تأتي بي ام دبليو bmw ix بتقنية الشحن السريع بقدرة 200 كيلوواط على شحن بطارية السيارة إلى ما يصل إلى 70% من سعتها في 40 دقيقة، حيث يُضيف الشحن السريع لمدة 10 دقائق ما يصل إلى 120 كم من النطاق.

بي إم دبليو تستعد لطرح bmw ix الكهربائية بالكامل.. صور
بي إم دبليو تستعد لطرح bmw ix الكهربائية بالكامل.. صور
بي إم دبليو تستعد لطرح bmw ix الكهربائية بالكامل.. صور
بي إم دبليو تستعد لطرح bmw ix الكهربائية بالكامل.. صور
بي إم دبليو تستعد لطرح bmw ix الكهربائية بالكامل.. صور
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