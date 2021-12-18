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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاجم بايرن ميونيخ يحتفل بـ المباراة رقم 400 في الدوري الألماني

توماس مولر
توماس مولر

تغلب فريق بايرن ميونيخ الألماني على نظيره فريق فولفسبورج بأربعة أهداف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة 17 والأخيرة في الدور الأول من عمر مسابقة البوندسليجا.

 

ونجح فريق بايرن ميونيخ في تحقيق الفوز الخامس على التوالي وذلك منذ خسارته بهدفين لهدف أمام أجسبورج، وذلك بعد تحقيق الفوز على أرمينيا بيلفيلد، وبوروسيا دورتموند، ثم الفوز على ماينز تلاها الفوز على فريق شتوتجارت بخماسية نظيفة ثم الفوز أمام فريق فولفسبورج.

 

واحتفل توماس مولر نجم فريق بايرن ميونخ بمباراته الـ400 في الدوري الألماني بتسجيل هدف وصناعة آخر ليقود فريقه لفوز عريض على ضيفه فولفسبورج، برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة 17 من المسابقة.

 

وسجل رباعية فريق بايرن ميونيخ كل من توماس مولر والفرنسي دايوت أوباميكانو وليروي سانيه والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 7 و57 و59 و87.

 

يواصل صدارة البوندسليجا

 

وبهذ الفوز رفع فريق بايرن ميونيخ رصيده في صدارة البوندسليجا الألمانية برصيد 43 نقطة متفوقا بـ 9 نقاط عن أقرب منافسيه فريق بوروسيا دورتموند صاحب الـ34 نقطة.

 

بدأ فريق بايرن ميونيخ اللقاء بشكل جيد، وكان صاحب السيطرة التي تم ترجمتها بهدف مبكر في الدقيقة السابعة من زمن المباراة، وذلك عبر توماس مولر، وذلك بعد مرور 7 دقائق من بداية المباراة بعد تصويبة في أقصى الزاوية اليمنى لحارس فولفسبورج.

 

حاول فولفسبورج العودة مبكرًا فصوب فوتر فيجورست تصويبة رائعة، بعد هدف الفريق البافاري بدقيقة إلا أن مانويل نوير نجح في التصدي لهذه الكرة.

 

سيطر البايرن من جديد على الكرة، وكاد روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 27 من زمن المباراة بضربة رأس رائعة، استطاع كوين كاستيلس في التصدي لها وإخراجها خارج الملعب.

 

في الشوط الثاني، تواصلت سيطرة البايرن، ونجح دايوت أوباميكانو، في تسجيل الهدف الثاني لصالح فريق بايرن ميونيخ في الدقيقة 57 من زمن المباراة، بعد تمريرة رائعة من توماس مولر.

 

لم تمر سوى دقيقتين، ونجح ليروي ساني في تسجيل الهدف الثالث، بعد تصويبة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من سيرجي جنابري مانحًا الفريق الهدف الثالث.

 

وحاول ليفاندوفسكي من جديد في تسديد كرة قوية في أقصى الزاوية اليسرى لحارس فولفسبورج، الذي تصدى لها ببراعة وذلك في الدقيقة 77 من زمن اللقاء.

 

ونجح روبرت ليفاندوفسكي في ختام الفوز بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 88 بتصويبة من داخل منطقة الجزاء.

 

 

فريق بايرن ميونيخ فولفسبورج البوندسليجا بوروسيا دورتموند توماس مولر الدوري الألماني ليفاندوفسكي

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