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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يا حياتي.. نجلاء بدر تدخل فى نوبة ضحك على الهواء بسبب هانى شاكر

نجلاء بدر
نجلاء بدر

حلت الفنانة نجلاء بدر وزوجها اليوم الجمعة فى برنامج الدوبليكس مع الدمية أبلة فاهيتا عبر فضائية اون اى


وأجرت الفنانة نجلاء بدر محادثة هاتفية مع الفنان هانى شاكر ضمن لعبة طلبتها منها أبلة فاهيتا وهى إخباره بخبر وفاة بطريقة مرحة كوميدية وقلدت أبلة فاهيتا طريقة هانى شاكر فى الحديث والاستعانة بكلمات “ يا حياتى ” وهو الأمر الذى دفع نجلاء بدر للدخول فى نوبة ضحك على الهواء .


كما أجرت مكالمة هاتفية مع الإعلامية وفاء الكيلانى التى تطمئنها على حالتها الصحية بعدما وردت إشاعات بتدهور حالتها الصحية وذلك فى إطار كوميدى .

 

وفاجئت نجلاء بدر جمهورها بالرقص بطريقة فيفى عبده وارتدت باروكة شعر طويلة ورقصت على اغنية " كله على كله " للفنان أحمد عدوية .


وأشارت نجلاء بدر لسعادتها من مشاركتها بفيلم المحكمة والتى تؤدى فيه دور سوزى ولكنها لم تفصح عن تفاصيل العمل الذى من المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائى .

 

اخبار نجلاء بدر فيفي عبدة الفنان هاني شاكر دور العرض السينمائي

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