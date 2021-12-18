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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف:مقتل 80 حوثي وتدمير11آلية عسكرية في 20 غارة على مأرب والجوف باليمن

صدى البلد

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن شنه 20 غارة على مواقع (الحوثيين) في محافظتي مأرب والجوف وسط وشمال اليمن خلال اليوم الأخير.

وذكر التحالف، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم السبت تنفيذه 19 عملية استهداف ضد الحوثيين في المحافظتين خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن هذه الهجمات كلفت الجماعة أرواح 80 من عناصرها، بالإضافة إلى تدمير 11 آلية عسكرية.

يأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات العسكرية عند مختلف جبهات القتال في اليمن بالأشهر الماضية، لاسيما في محافظة مأرب الاستراتيجية التي يحاول الحوثيون استكمال سيطرتهم عليها.

التحالف العربي يدمر 20 آلية عسكرية حوثية ويقضي على 180 عنصرا إرهابيا

خلال 24 ساعة.. التحالف يقضي علي أكثر من 365 عنصراً إرهابياً باليمن

السعودية التحالف العربي الحوثيين مأرب والجوف اليمن

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