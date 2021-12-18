تفتيح طبيعى .. كريم لنضارة البشرة وإخفاء التجاعيد

قالت دينا أبو السعود خبيرة التجميل، إن مواصفات البشرة الصحية نضارة البشرة وميلها إلى اللون الوردى بعد غسلها مباشرة بالمياه ويجب أن تكون خالية من العيوب.

وأضافت دينا أبو السعود خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج “ست الستات” والمذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن الحصول على بشرة صحية تتطلب استخدام كريم مضاد للأكسدة وترطيب وتغذية وفيتامينات، لافتة إلى أن كريم بينكى يحتوى على كافة هذه المكونات.

ولفتت دينا أبو السعود، إلى أن كريم بينكى غنى بالفيتامينات والتوت البرى والشاى الأخضر ويعمل على تفتيح وترطيب البشرة بالإضافة لكونه كريم فعال ولا يوجد له أى تأثيرات جانبية ويحتوى على مواد تفتيح ومواد طبيعية وتقشير يزيل الخلايا الميتة.