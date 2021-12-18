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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد "التسلسل الجيني".. الصحة: إصابة 3 حالات بمتحور أوميكرون في مصر.. فيديو

متحور أوميكرون
متحور أوميكرون

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن حقيقة تسجيل أول 3 حالات إصابة بمتحور أوميكرون الجديد، قائلاً "إنه بمجرد ما الصحة العالمية أعلنت أن تحور أوميكرون مثير للقلق، قامت الدولة المصرية برفع درجة الاستعداد وشددت على إجراءات التقصي لكل القادمين من الدول التي ثبُت وجود بها حالات إيجابية بهذا المتحور".

وأضاف حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن من ضمن هذه الاجراءات هو عمل فحص سريع لكل القادمين من هذه الدول، معقباً: "إذا ظهر الفحص إيجابي وكانت الجنسية غير مصرية، بيتم إرجاع المسافر لبلده مرة أُخرى.. وإذا كان الفحص إيجابي لمسافر يحمل جنسية مصرية يتم أخذه لعزل أحد المستشفيات".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: "يتم عمل مسحة تأكيدية له، وإذا ظهرت المسحة إيجابية، يتم أخذخ هذه المسحة وعمل لها ما يُسمى بفحص التسلسل الجيني الذي يأخذ وقتا كثيراً من 4 إلى 5 أيام"، مشيراً إلى أن التسلسل الجيني يًظهر نوع المتحور الذي أُصيب به الشخص.

وواصل حسام عبد الغفار قائلاً: "لما عملنا تسلسل جيني للحالات الإيجابية اللي ظهرت، وجدنا 3 حالات إيجابية للمتحور الجديد أوميكرون، وذلك من أصل 26 حالة ايجابية خلال الفترة الماضية".

الصحة متحور أوميكرون الجديد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار التسلسل الجيني

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