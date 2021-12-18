هل توجد أضرار حال تغيير نوع اللقاح في الجرعة التعزيزية؟ الصحة تجيب|فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة، إن بدء وصول رسائل الحصول على الجرعة التعزيزية للمواطنين ممن حصلوا على جرعتي اللقاح وامضوا الفترة البينية البالغة ستة أشهر جزء من خطوات الدولة لتقديم رعاية صحية لائقة لمواطنيها بعد وجود ما يثبت أن الجرعة الثالثة مفيدة وتحركت فوراً وقامت بفتح المجال للمواطنين ممن مر عليهم ستة أشهر من حصولهم على جرعات اللقاح".



تابع "حسام عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة " على شاشة " ON : "بدأنا بالفعل من الامس في إرسال الرسائل للمواطنين ولا يشترط تسجيلهم مجدداً بل بشكل أوتوماتيكي بعد مضي الستة أشهر سواء من حصلوا على لقاحات ذات جرعتين أو من حصلوا على اللقاح ذو الجرعة الواحدة تم إرسال رسالة بعنوان محل الحصول عليه".

لا يشترط في الجرعة الثالثة " التعزيزية " الحصول على نفس نوع اللقاح



وأضاف المتحدث بإسم وزارة الصحة، أنه لا يشترط في الجرعة الثالثة " التعزيزية " الحصول على نفس نوع اللقاح الذي تم التلقيح به في الجرعتين الأولى والثانية وليس بالضرورة في ذات الوقت أن يكون نوعاً مختلفاً ".



وأكمل "حسام عبد الغفار": "الحقيقية أن الجرعة الثالثة سواء من نفس نوع اللقاح أو لقاح أخر في النهاية ترفع من كفاءة المناعة لدى الجسم ".



وحول مخاوف البعض من الخلط بين أنواع مختلفة من اللقاح أشار متحدث الصحة: " الدراسات في هذه الجزئية مختلفة في أيهما أفيد؟ هل نغير نوع اللقاح أم تكون الجرعة التعزيزية من نفس النوع لكن لم يتحدث أحد أن هناك ضرراً من تغيير نوع اللقاح ".