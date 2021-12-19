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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين سرقا مبلغ مالي من داخل مسكن بالوايلي

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل مسكن مواطن بالوايلي.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل مسكن مواطن.

تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقه مبلغ مالي من داخل مسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين – على صلة قرابة بالمجنى عليه - مقيمان بذات الدائرة) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام نسخة من مفتاح الشقة تحصلا عليه أثناء ترددهما على مسكن المجنى عليه.

تم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالي من متحصلات الواقعة، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليـه علـى متطلباتهما الشخصية، و تخلصهما من مفتاح الشقة بإلقائه بالطريق العام عقب ارتكابهم الواقعة.

باستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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