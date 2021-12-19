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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف ميزات أفضل تابلت أندرويد قادم من سامسونج

تسريبات تكشف ميزات
تسريبات تكشف ميزات أفضل تابلت أندرويد قادم من سامسونج

كشفت تسريبات جديدة عدد من الميزات الجبارة التي سيصدر بها جهاز تابلت Galaxy Tab S8 Ultra والذى ستطلقه شركة سامسونج الكورية الجنوبية في بداية العام المقبل 2022 ، حيث يعتبر الجهاز أفضل تابلت أندرويد .    

 

وبحسب موقع Android Police فإن تابلت Galaxy Tab S8 Ultra سيحصل على ترقية كبيرة لم يحصل عليها أى جهاز تابلت حيث سيصدر بتقنيات مثل DeX Portrait Mode لاستخدام التطبيقات عبر الويب، زكذلك تطبيق Samsung Health للميزات الصحية، وفيما يلى نرصد عدد من ميزات جهاز التابلت الأفضل:

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شاشة فائقة الجودة وقلم ذكى

 

وسيأتى جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab S8 Ultra سيأتى بشاشة كبيرة قياس 14.6 بوصة، من نوع AMOLED بجودة + WQXGA  مع حواف نحيفة للغاية، وسمك 5.4 مم ، وتصميم مميز وسمك يبلغ 5.5 ملم، ولكن يفتقر لمقبس سماعة الرأس، مع القلم الذكي S Pen لذي سيتم توصيله مغناطيسيًا بالجزء الخلفي من الجهاز . 


أفضل كاميرات موجودة في أى جهاز تابلت 


وسيقدم جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab S8 Ultra كاميرا خلفية مزدوجة الأساسية بدقة 13 ميجابكسل مع كاميرا أخرى بدقة 6 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية من المحتمل أن تكون بدقة 12 ميجابكسل على شكل ثقب صغير في أعلى الشاشة، كما سيأتى مع مع مكبرات صوت رباعية بتقنية  Dolby Atmos  .

 

بطارية عملاقة 


وسيحتوى تابلت Galaxy Tab S8 Ultra على بطارية عملاقة حوالى 11200 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 45 واط، مع ضبط مستويات شفافية نافذة التطبيق ، ووضع خافت إضافي للمساعدة في تقليل إجهاد العين. 


أقوى معالج لأجهزة الأندرويد 


وسيعمل تابلت Galaxy Tab S8 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية مع خيارات سعة 8 و 12 و 16 جيجابايت رام  من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين داخلى تتراوح من 128 جيجابايت إلى 512 جيجابايت، مع أحدث نظام تشغيل من جوجل أندرويد 12 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير One UI 4.1 .  

 

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