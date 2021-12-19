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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يطلق إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

صدى البلد

أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ،من مركز صحة ثالث بندر بني سويف،والتي تنفذها مديرية الصحة على مدار 4 أيام بداية من اليوم الأحد 19 وحتى الأربعاء 22 ديسمبر الجاري ،وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال

واطمأن المحافظ على توافر الطعوم لضمان الوصول للأطفال المستهدفين من الحملة  من سن يوم حتى 5 سنوات، مكلفا وكيل وزارة الصحة الدكتور بإعداد بعمل تقرير يومي خلال فترة الحملة وإطلاعه بصفة مستمر عن سير العمل في الحملة  ومتابعة فرق التطعيم سواء الثابتة أو المتحركة، ومكلفا رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التيسيرات اللازمة  لتحقيق المستهدف من الحملة.

 

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وأوضح المحافظ أن عدد الأطفال المستهدفين في الحملة يبلغ 573 ألف و946طفلاً  وطفلة على مستوى الإدارات الصحية السبع و193 مركز تطعيم من خلال 1573 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 237 فرقة ثابتة و1336 متحركة ،مشيرا إلى تكليفاته  لرؤساء المدن بالإعلان والتنويه عن الحملة،ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى،وتكليف مديرية الأوقاف ورعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة،مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين في كافة أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة

من جهته أشار د.محمد يوسف وكيل وزارة الصحة أن إستراتيجية العمل بالحملة،والتي تم عرضها على المحافظ "د. محمد هاني غنيم"، تعتمد على التجريع(التطعيم بالفم)من منزل إلى  منزل بواسطة الفرق المتحركة والتي سيتم دعمها بالفرق الثابتة في المواقع ذات التردد العالي للأطفال،وذلك خلال فترة الحملة التي تستمر على مدار 4 أيام متصلة، مؤكداً على أنه لا توجد أية آثار جانبية للتطعيم ولاتوجد للمرض وقاية سوى التطعيم.

رافق المحافظ خلال إطلاق فعاليات الحملة:الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان،الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، الدكتورة أمنية أحمد حسن مدير الطب الوقائي بالمديرية، المحاسب هاني الجويلي  رئيس مركز ومدينة بني سويف.
 

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